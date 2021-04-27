Украина высылает российского консула в Одессе

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с объявлением МИД РФ сотрудника посольства Украины в Москве персоной нон грата и объявляет консула генерального консульства РФ в Одессе нежелательным для пребывания на Украине лицом, сообщает «Интерфакс». «Он должен покинуть территорию Украины до конца дня 30 апреля 2021 года», – заявил представитель украинского МИД Олег Николенко.

Вчера, 26 апреля, министерство иностранных дел России объявило персоной нон грата сотрудника посольства Украины в Москве в ответ на аналогичные действия Киева, сообщает ТАСС. Украинский дипломат должен покинуть Россию до конца дня 30 апреля. Кроме того, МИД России заявил, что Москва примет дополнительные меры, если Киев продолжит враждебные действия против российских дипломатов.

17 апреля, министерство иностранных дел России рекомендовало украинскому консулу в Санкт-Петербурге Александру Сосонюку покинуть страну за 72 часа, начиная с 19 апреля.

Ранее в ФСБ сообщили, что украинского дипломата задержали с поличным в Санкт-Петербурге — на встрече с гражданином России при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах силовиков. Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил, Сосонюк уже вернулся в украинское дипучреждение. В российском МИД указали, что из-за противоправной деятельности консула в ведомство вызвали временного поверенного в делах Украины Василия Покотило. «С российской стороны было указано на недопустимость подобного рода деятельности, несовместимой со статусом консульского сотрудника и наносящей ущерб интересам безопасности Российской Федерации. Было объявлено о нежелательности его пребывания на территории России», — говорится в сообщении МИД.

В тот же день, 17 апреля, МИД Украины потребовал от старшего дипломата посольства России в Киеве покинуть территорию Украины в течение 72 часов, начиная с 19 апреля.