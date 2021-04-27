В России за сутки выявлено более 8 тыс. новых случаев COVID

В России суточный прирост новых случаев коронавирусной инфекции составил 8 053 случая, сообщает оперштаб. В общей сложности за все время эпидемии в РФ выявлено 4 779 425 случаев COVID, число безвозвратных потерь достигло 108 980, успешно перебороли заболевание 4 402 678 россиян. 26 апреля оперштаб сообщил о 8803 случаях заражения. За последние 24 часа скончались 392 пациента, 8 039 человек были выписаны из больниц.

Москва остается на первом месте среди регионов РФ по распространению коронавируса. За сутки в столице выявлено 2 098 новых случаев COVID-19, 58 пациентов умерли, 1 423 человека выздоровели. В топ-5 регионов по суточному приросту заболеваемости, вошли Санкт-Петербург (+712), Московская область (+592), Ростовская область (+230), Самарская область (+183).

Наименьшие показатели за сутки зафиксированы в Тыве (+2), в Республике Алтай и в Чукотском АО (+1). Ни одного заболевшего за сутки - в Ненецком АО и Чукотском АО.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия продолжает оставаться на пятом месте в мире по заболеваемости коронавирусом. Лидируют США (32,1 млн случаев), далее следуют Индия (17,6 млн), Бразилия (14,4 млн), Франция (5,6 млн случаев). Всего в мире зарегистрировано 147,9 млн случаев заражения коронавирусом и 3,1 млн смертей от него.

