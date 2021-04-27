В США будут бороться с иностранными «агентами влияния»

О том, что офис директора национальной разведки США начал работу по созданию центра по борьбе с враждебным иностранным вмешательством, сообщила газета Politico со ссылкой на представителя разведки. Совсем неожиданной эту новость назвать нельзя — создать новый центр было предписано в одном из недавних законов.

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Нельзя назвать ее и положительной для России. Она означает, что, вопреки словам Байдена, счет Белого дома Кремлю еще не выставлен, финальный список американских претензий не сформирован. Впереди — новые вопросы, а значит, и новые санкции.

Что будет представлять собой новая организация, пока известно лишь в общих чертах. Прессе решили не сообщать о бюджете и оперативных возможностях центра, лишь рассказали о его основной задаче. Она заключается в том, чтобы собрать воедино всю информацию об иностранном влиянии на американскую внутреннюю политику, уже имеющуюся у различных организаций страны. Поэтому центр создается при офисе директора Нацразведки, который призван координировать деятельность всех американских спецслужб.

Не названо и имя главы центра. Известен лишь его непосредственный начальник — глава Нацразведки Эврил Хейнс. Кстати, ее первым значимым действием на своем посту (она назначена в январе), стала публикация доклада об иностранном вмешательстве в президентские выборы 2020 года. В нем настойчиво проводилась мысль, что Россия и Иран пытались не допустить избрания Джо Байдена. Идея Дональда Трампа, что если какое иностранное влияние на президентских выборах и было, то только китайское, а значит — направленное против него, Трампа, в докладе отвергнута. Хейнс, вольно или невольно, подтвердила, что не зря работала в администрации Барака Обамы. Определенно она — из команды демократов. Такой координатор работы спецслужб Байдену и нужен.

Конечной задачей центра, если судить по тому, что о нем известно, будет представление президенту и Конгрессу докладов. На их основе последуют конкретные действия, в первую очередь — санкции.

Politico приводит слова официального представителя аппарата директора Нацразведки. Он сказал, что необходимость основания новой спецслужбы объясняется «требованиями политики и Конгресса». Со вторым — понятно. Конгресс сейчас находится под контролем демократов, для которых тема борьбы с происками недемократических государств на американской земле — одна из важных в агитационном репертуаре. Создание центров и прописано в принятом конгрессменами бюджете разведки, где четко указан перечень стран, чье влияние надо выявлять: Россия, Китай, КНДР, Иран.

Что касается требований политики, то тут слова представителя Нацразведки невзначай расходятся со словами Байдена. Тот сразу же после вступления в должность приказал составить то, что он называл полным и окончательным списком претензий к Кремлю. В их числе было и вмешательство в американские выборы. Список составлен и санкции, в соответствии с ним, уже введены. Что вдруг за новые «требования политики»?

Учитывая, что время создания центра не оговорено, напрашивается предположение, что новая спецслужба — это ход на перспективу. Американская политическая система устроена так, что промежутки, когда не проходит затрагивающая всю или большую часть страны избирательная кампания, очень коротки. В 2020 году прошли президентские выборы, а осенью 2022 года будут довыборы в Сенат. Они обещают много перемен.

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Рейтинг Байдена уже падает. Ряд его первых решений на президентском посту оказались откровенно неудачными. Левакам, голосовавшим за Байдена, не нравится многое из того, что он сейчас делает, а особенно кадровая политика президента. Никого из представителей социалистического крыла Демократической партии до власти не допустили. Всё досталось тому, кого Трамп презрительно именовал «вашингтонским болотом». Люди из истеблишмента, которые годами сидят в высоких кабинетах, меняя только одну команду президента-демократа на другую (Эврил Хейнс, между прочим, как раз из их числа) — не те, кого хотели бы видеть в Белом доме последователи Берни Сандерса. Одно уже это чревато левым бунтом в Демократической партии накануне сенатских выборов.

Более чем серьезные проблемы демократам сулит и миграционная политика. Снятие многих ограничений для миграции уже сейчас привело к тому, что количество «нелегалов» в США резко выросло. Трамп откровенно связывает свои надежды на реванш именно с этим фактом. Теперь он позиционирует себя как президент, при котором проблема миграции успешно решалась.

В Белом доме отчетливо осознают нависшую опасность, поэтому бросили на решение миграционного вопроса вице-президента Камалу Харрис.

Задействован, так сказать, последний резерв ставки. Всерьез готовятся новые нетривиальные ходы, такие, как увеличение числа штатов за счет Пуэрто-Рико и столичного округа Колумбия: и там, и там большинство голосует за демократов.

Но всего этого, конечно, может не хватить до победы. Вот тогда и будет разыграна старая добрая предвыборная карта — борьба с иностранным вмешательством. Карта нельзя сказать, чтоб козырная. Все-таки, все прежние попытки доказать, что Трамп действует или когда-либо действовал в сговоре с Россией, потерпели крах.

Но это не значит, что карта совсем уж бита. Тем паче, что на России свет клином не сошелся. Трампа и республиканцев можно будет представить агентами Китая, с которым Байден, вместо ожидавшейся было перезагрузки отношений, продолжает конфронтацию. А можно и агентами Северной Кореи. Неожиданно, но почему нет?