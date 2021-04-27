Внедорожники от General Motors выйдут на российский авторынок в начале лета

General Motors анонсировал к лету текущего года появление в России новых Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade, передает РБК.

Уточняется, что Escalade появится на российском рынке в июне текущего года. Машина является моделью четвертого поколения, которая оснащена новым бензиновым двигателем V8 объемом 6,2 литра мощностью 416 сил с 623 Нм, а также десятиступенчатым «автоматом». Помимо этого автомобиль снабжен адаптивной подвеской, новой независимой задней подвеской и пневматической подвеской. Салон оснащен трехсекционным 38-дюймовым экраном, развлекательной системой с 12,6-дюймовым дисплеем, аудиоколонками с объемным звуком AKG. Система навигации снабжена технологиями дополненной реальности.

Chevrolet Tahoe нового поколения, который планируется вывести на рынок в начале лета, отличается увеличенной колесной базой и независимой задней подвеской, пневмоподвеской, а также более просторным салоном. 5,3-литровый V8 двигатель внедорожника достигает мощности 338 лошадиных сил. Салон снабжен 4 дисплеями, включая центральный сенсорный дисплей с расширением 10,2 дюйма. Пассажирам на задних сиденьях доступны два экрана медиасистемы. В машине, по сравнению со старой моделью, добавилось множество функций безопасности и визуального контроля, дополненных функцией автоматического аварийного торможения и девять камер.

