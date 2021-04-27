ВОЗ: «индийский» штамм коронавируса заразен для привитых и переболевших

В пресс-службе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что мутации индийского варианта коронавируса SARS-CoV-2 указывают на его большую заразность и устойчивость к антителам как у переболевших, так и привившихся от коронавируса, сообщает РИА Новости. По данным ВОЗ, в Индии обнаружили новые разновидности вируса, включая B.1.617. «Это вариант с мутациями E484Q и L452R, который был впервые выявлен в Индии из проб, собранных 1 декабря 2020 года. Изучение данных мутаций продолжается», – сказали в пресс-службе ВОЗ.

Согласно предварительным результатам исследований, L452R способна повлиять на эффективность некоторых видов лечения моноклональными антителами, E484Q, в свою очередь, может привести к нейтрализации антител. Таким образом, антитела, появившиеся у переболевшего COVID-19 человека, не помогут в борьбе с индийскими мутациями.