Выбор букета: какими критериями руководствоваться

Доставка цветов в Москве – популярная услуга, которой пользуются те, кто хочет сделать приятный сюрприз любимому человеку и не только.

Как выбрать цветы, которые произведут впечатление

В интернет-магазине «СоюзЦветТорг» представлен широкий выбор цветов на разный вкус. Флористы говорят, что главный критерий, помогающий выбрать подходящий букет – это не веяния моды, а личные предпочтения получателя цветов. Некоторые женщины любят «классику», например, красные розы и оценят именно такой презент. А у некоторых специфические предпочтения, например, лилии, ромашки, тюльпаны или вовсе полевые цветы. Чем больше будут учтены вкусы женщины, тем больше впечатления на нее произведет букет.

Однако некоторые не знают вкусов получателя букета. Тогда флористы советуют учитывать несколько подсказок, которые помогут сделать выбор цветов:

Выбирайте цветы, которые пользуются большим спросом. Если лилии у некоторых вызывают восторг, то у других на выраженный аромат этих цветов может быть аллергия. Поэтому лучше выбирать те цветы, которые предпочитает большинство – розы, в том числе пионовидные или кустовые.

Выбирайте подходящий цвет. Оранжевый или ярко желтый – это цвета веселья, оптимизма и жизнерадостности, белый – спокойствия, а красный – страсти и любви. Представьте, какие эмоции и впечатления хотите видеть у получателя букета и подбирайте цвет соответственно.

Когда уместна доставки цветов

Конечно, подарив букет цветов вживую, можно испытать невероятные положительные эмоции. Но в некоторых случаях доставка цветов – это единственная возможность проявить внимание. Например, когда мужчина находится далеко от девушки, но хочет поздравить ее с праздником или просто напомнить о себе и поднять настроение, доставка букета курьером – это единственный выход из ситуации.

Также доставка помогает стеснительным парням, которые хотят остаться анонимными дарителями цветов. В букет можно вложить открытку с надписью-намеком. А некоторые заказывают доставку, отправляясь на праздник, чтобы произвести «вау-эффект». Это впечатляет, когда посреди мероприятия мужчина выходит на полминутки и возвращается с букетом цветом. Любая женщина будет приятно удивлена такому сюрпризу.