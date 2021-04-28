Акции дня: дивиденды «Татнефти» огорчили трейдеров

Хуже рынка торговались акции компании «Татнефть» по итогам дневной сессии на Мосбирже в среду, 28 апреля. За день обыкновенные акции подешевели на -6,91% до 529,2 рублей за штуку, «префы» на -7,63% до 490,1 рублей за акцию.

В среду совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить акционерам дивиденды по итогам 2020 года в размере 22,24 рублей на одну обыкновенную и привилегированную акции с учетом уже выплаченной суммы за первое полугодие (9,94 рублей на акцию). Последний день, когда можно купить акции «Татнефти» под дивиденды — 7 июля 2021 года. Таким образом дивидендная доходность по акциям будет в диапазоне 2-2,4%. Такой результат огорчил трейдеров. Главный аналитик «Открытие Брокер» по российскому рынку Алексей Павлов отметил, что рынок рассчитывал на более щедрые дивиденды и новость о выплатах можно считать «разочаровывающей».

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал на -0,62% до 3578,12 пунктов. Индекс РТС опустился на -0,46% до 1509,06 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:47 мск составила 66,91 долларов за баррель (+1,58%). Российская валюта укреплялась – 74,73 рублей за доллар.