Саудовская Аравия планирует продать 1% Saudi Aramco иностранному инвестору

Саудовская Аравия ведет переговоры о продаже 1% государственного нефтяного гиганта Saudi Aramco «ведущей мировой энергетической компании», сообщает Bloomberg. В данный момент, правительству Саудовской Аравии принадлежат все акций Aramco.

«Я не хочу давать никаких обещаний, но идут переговоры о приобретении 1% акций ведущей мировой энергетической компанией», - сказал наследный принц Мохаммед бен Салман в интервью на саудовском телевидении.

«Это будет очень важно для увеличения продаж Aramco в стране, где находится эта компания», - подчеркнул он. Принц не назвал компанию, но заметил, что она находится в «огромной» стране.

Принц также сообщил, что ведутся переговоры с другими фирмами, и доля Aramco может быть передана Государственному инвестиционному фонду королевства. Некоторые акции также могут котироваться на саудовском рынке.

Интервью было прицрочено к пятой годовщине Saudi Vision 2030, многомиллиардного плана, направленного на диверсификацию экономики. Саудовская Аравия планирует направить ресурсы на развитие других сфер промышленности, помимо нефтяной.

Когда в декабре 2019 года компания Saudi Aramco стала крупнейшим IPO в мире, она разместила около 1,5% своих акций на местной фондовой бирже Tadawul. Первоначальный публичный листинг привлек 25,6 млрд долларов, и позже компания реализовала свой опцион, чтобы продать еще 450 млн акций, в результате чего общая сумма составила 29,4 млрд долларов.

Saudi Aramco, основанная в 1933 году, осуществляет деятельность в Азии, Европе и Северной Америке. Компания также является основным источником средств правительства Саудовской Аравии, обеспечивая до 80% дохода бюджета страны.