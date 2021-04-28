Ученые узнали о происхождении астероида, упавшего на Землю три года назад

Всякий раз, когда на Землю падает метеорит, у ученых первым делом возникает вопрос: откуда он прилетел и сколько ему лет? Астрономы научились довольно точно определять происхождение непрошенных гостей из космоса и их возраст на основе их состава, положения нашей планеты в момент столкновения и направления, откуда летело тело перед встречей с Землей.
В 2018 году астрономы следили за астероидом, осколки от которого упали в Ботсване. Ученые нашли их и начали определять его происхождение. Как следует из статьи с результатами исследования в журнале Meteoritics and Planetary Science, астероид, столкнувшийся с Землей, скорее всего откололся от значительно более крупного небесного тела, за которым астрономы некоторое время наблюдали.
Речь идет о Весте, втором по размерам астероиде в нашей солнечной системе. История Весты покрыта туманом. Тем не менее, ученые считают, что в результате столкновений Весты с небесными телами образовалось очень много мелких астероидов, один из которых три года назад и столкнулся с нашей планетой.
Осколки этого астероида, упавшие в Ботсване, на территории заповедника «Сентрал-Калахари», были сравнительно невелики. Всего были найдены 23 метеорита.
«Информация, полученная из наблюдений за небольшим астероидом в космосе и исследований его осколков, говорит о том, что он, скорее всего, откололся от Весты, второго по размерам астероида в нашей солнечной системе,- объясняет руководитель исследования Питер Дженнискенс.- В результате двух столкновений Весты с крупными небесными телами миллиарды лет назад образовалась целая семья довольно крупных и опасных астероидов. Найденные в Африке метеориты позволили нам определить, когда произошли столкновения Весты».
Исследование затрудняло то обстоятельство, что астрономы университета Аризоны начали наблюдать за астероидом незадолго до того, как он подлетел к Земле. Эти наблюдения, кстати, помогли обнаружить место падения метеоритов.
После находки осколков ученые начали их изучать. Длительная кропотливая работа помогла установить возраст метеоритов и сузить место их возможного происхождения. В результате был сделан вывод, что они являются осколками астероида, отколовшегося от Весты приблизительно 22 миллиона лет назад.
В последние годы астрономы все чаще исследуют метеориты с целью определения их возраста и места происхождения. Такие исследования помогают больше узнать о нашей солнечной системе, ее составе и происхождении.