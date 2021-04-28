Ученые узнали о происхождении астероида, упавшего на Землю три года назад

Всякий раз, когда на Землю падает метеорит, у ученых первым делом возникает вопрос: откуда он прилетел и сколько ему лет? Астрономы научились довольно точно определять происхождение непрошенных гостей из космоса и их возраст на основе их состава, положения нашей планеты в момент столкновения и направления, откуда летело тело перед встречей с Землей.

В 2018 году астрономы следили за астероидом, осколки от которого упали в Ботсване. Ученые нашли их и начали определять его происхождение. Как следует из статьи с результатами исследования в журнале Meteoritics and Planetary Science, астероид, столкнувшийся с Землей, скорее всего откололся от значительно более крупного небесного тела, за которым астрономы некоторое время наблюдали.