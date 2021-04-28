Болгария подозревает россиян во взрывах на заводах

Прокуратура Болгарии заявила, что подозревает шестерых россиян в организации в период с 2011 по 2020 год четырех взрывов на оружейных заводах страны, где хранилась продукция, принадлежащая торговцу оружием Эмилияну Гебреву, сообщает ТАСС. Болгарские следователи считают, что «есть определенное сходство в четырех взрывах на заводах по производству боеприпасов», где «уничтожили продукцию, которая должна была вывозиться в Грузию и на Украину».

В болгарской прокуратуре заявили, что шесть российских граждан находились на территории Болгарии в дни, близкие к датам взрывов и попытке покушения на Эмилияна Гебрева. Согласно версии прокуратуры республики, покушение на Гебрева было совершено в период с 28 апреля по 4 мая 2015 года, а взрывы произошли в ноябре 2011 года, два случая в 2015 году и один в 2020 году.

В российской посольстве в Болгарии уточнили, что София не информировала посольство РФ о расследовании взрывов. По заявлению главы МИД России Сергея Лаврова, Евросоюз должен разобраться, почему к складам боеприпасов имеют отношение частные предприниматели. Лавров считает, что Евросоюз «должен озаботиться ситуацией и в Чехии, и в Болгарии».

17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны к взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году, в результате которого погибли два человека.