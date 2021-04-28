Боррель допустил ухудшение отношений с Россией

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что не исключает дальнейшего ухудшения отношений ЕС с Россией, сообщает ТАСС.

«Наши отношения с Россией сейчас находятся на исторически наиболее низком уровне, и я не могу исключить, что они продолжат ухудшаться. Мы готовы улучшать отношения с правительством России, если необходимо и возможно, если они продемонстрируют реальную заинтересованность. И конечно же, [это возможно] только с полным соблюдением наших ценностей, принципов и интересов», – сказал Боррель выступая на сессии Европарламента.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства ЕС считает, что «Россия не демонстрирует стремления к урегулированию конфликта на Украине, не выполняет Минские соглашения».