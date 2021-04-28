Экономика Московской агломерации входит в пятерку крупнейших в мире – заммэра Ефимов

Объем ВВП Московской агломерации по паритету покупательной способности на конец 2020 года превысил 1 трлн долларов. По данным исследовательской компании Euromonitor, Московская агломерация занимает пятое место в мире по объему ВВП. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Паритет покупательной способности (ППС) – это инструмент, позволяющий сравнивать экономики разных стран на основе сопоставления стоимости одинакового набора товаров или услуг в разных валютах.

«Московская агломерация, к которой специалисты Euromonitor относят Москву и Московскую область, входит в пятерку крупнейших мегаполисов мира наряду с Нью-Йорком, объем ВВП которого превышает 1,8 трлн долларов, Токио, 1,79 трлн долларов, Сеулом, 1,14 трлн долларов, и Лос-Анжелесом, 1,13 трлн долларов, и превосходит такие города, как Лондон, Пекин, Париж и Шанхай», - сказал Владимир Ефимов.

На московскую агломерацию приходится более четверти ВВП страны и почти половина российского объема накопленных прямых иностранных инвестиций. Создание благоприятной бизнес-среды сделали столичный регион одним из наиболее перспективных мировых центров для притока инвестиций и роста производства.

«За 10 лет объем ВВП Московской агломерации по паритету покупательной способности вырос на 29%, в то время как у Токио прирост ВВП составил 18%, у Нью-Йорка 36%. Лидером роста стал Пекин, показавший за десятилетие более чем двукратный рост ВВП. В целом, совокупный прирост топ-10 агломераций мира, в которую входят Нью-Йорк, Токио, Сеул, Лос-Анжелес, Москва, Шанхай, Париж, Пекин, Стамбул, Лондон, за 10 лет составил 46%», - отметил министр Правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов.

Согласно методологии Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), агломерация включает в себя город и прилегающие к нему территории, жители которых регулярно приезжают в городской центр по делам, для развлечений и иных целей. Зона маятниковой миграции, прилегающая к городу, учитывается в городской агломерации, если не менее 15% трудоустроенного населения приезжают на работу в город, поясняет Аналитический центр Москвы.