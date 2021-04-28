ФАС наехала на доминирующее положение металлургов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) расследует сразу три дела в отношении игроков рынка плоского проката. Как говорится в сообщении ведомства, ему поступили заявления о необоснованном росте цен на горячекатаный плоский прокат. Проанализировав ситуацию, ФАС пришла к выводу, что в действиях компаний «Северсталь», ММК и НЛМК содержатся признаки установления и поддержания монопольно высокой цены на горячекатаный прокат.

Три упомянутых компании занимают на рынке горячекатанного проката коллективное доминирующее положение. ФАС полагает, что они нарушили пункт 1 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции. По информации ведомства, цены на прокат росли быстрее, чем стоимость сырья, необходимого для его производства. Спрос же со стороны российских потребителей существенно не увеличился и не мог вызвать повышение цен более чем на 50% в первом полугодии 2021 года.

«В связи с тем, что признаки нарушения антимонопольного законодательства выявлены в действиях компаний, являющихся конкурентами на рынке горячекатаного проката, ФАС России возбудила дела в отношении каждой компании отдельно. Такое рассмотрение позволит избежать доступа компаний-конкурентов к коммерческой информации друг друга и согласования их позиции и действий. В случае установления факта нарушения организациям могут быть назначены оборотные штрафы», - говорится в сообщении антимонопольной службы.

На новость о том, что ФАС возбудила дела против лидеров металлургии, рынок отреагировал весьма оперативно — акции упомянутых компаний просели, отмечает глава инвестиционного департамента inventum.lu Анастасия Тарасова. Она полагает, что если факт нарушения будет установлен, то организациям могут назначить оборотные штрафы в размере до 15% от выручки, а их чистая прибыль сократится примерно на 18%.

Пока, однако, пытаться однозначно оценивать, насколько вероятен такой сценарий развития событий, преждевременно, считает эксперт. С одной стороны, ФАС утверждает, что цены росли быстрее, чем спрос со стороны потребителей и стоимость сырья для производства проката. С другой — сама антимонопольная служба подтвердила существование связи между локальными ценами и ценами на экспорт, когда рассматривала вопрос об экспортных пошлинах в январе 2021 года. А это значит, что доказать сговор будет достаточно трудно, поскольку локальные цены на прокат ниже, чем экспортные. Цены на прокат, кстати, подвержены и влиянию курса рубля — что тоже оправдывает их рост.

Конечно, однозначно оценить новость от ФАС вряд ли возможно, говорит Тарасова. Если для самих компаний-фигурантов связанные с ней риски ограничены, то для инвесторов она имеет очевидно негативный характер — уже сейчас акции НЛМК потеряли 2,5 %, ММК — 4,78, а Северстали — более чем 3%.

При однократном штрафе распродажи акций, скорее всего, будут носить краткосрочный характер и котировки не упадут ниже нынешнего уровня, считает эксперт. В любом случае, инвесторам не стоит принимать скоропалительных решений. Лучше в течение некоторого времени понаблюдать за тем, как именно будут развиваться события.

Нормальный рост в ненормальное время

Обосновано ли повышение цен на прокат? И да, и нет, полагает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. По его словам, это можно назвать «нормальным ростом в ненормальное время». Мощный всплеск биржевых цен на сырьевые и продовольственные товары наблюдается в течение уже нескольких месяцев, и причина его лежит, далеко за пределами России. Она — в общей стимулирующей финансовой политике мировых центробанков, пытающихся бороться с последствиями пандемии. В том, что огромная новая денежная масса, не обеспеченная материально, поступает на рынки и неадекватно вздымает цены активов.