Правительство Франции предупредили об угрозе гражданской войны

Около 1000 отставных военнослужащих направили открытое письмо правительству Франции, предупреждая об опасности «гражданской войны», сообщает BBC.

Письмо, опубликованное в правом журнале Valeurs actuelles, обвиняет населяющих Францию религиозных фанатиков и исламистов в разделении общества.

«Сейчас не время откладывать дела на потом, иначе завтра гражданская война положит конец этому нарастающему хаосу, и количество смертей, за которое вы будете нести ответственность, начнет исчисляться тысячами», - пишут военные.

Французские власти осудило демарш военных отставников. Министр вооруженных силы Флоренс Парли написала в своем Twitter: «Два неизменных принципа направляют действия военнослужащих в отношении политики: нейтралитет и преданность».

Парли предупредила, что подписавшие будут наказаны за нарушение закона, который требует от них оставаться политически нейтральными. Она также привела в качестве примера бывшего генерала Иностранного легиона, который был исключен из армии за участие в акции протеста против мигрантов в Кале.

Лидер ультраправых Марин Ле Пен, наоборот, поддержала письмо и призвала остальных военнослужащих присоединиться к ней «в битве за Францию».

Волнения в стране связаны с растущим числом иммигрантов, которые получают статус беженца, благодаря лояльным законам Конституции республики. Число ходатайств на предоставление убежища во Франции в 2019 году увеличилось примерно на 9,3% по сравнению с предыдущим периодом – до 177 822 зарегистрированных случаев, сообщает VC.ru. Наибольшее количество заявлений было получено из Афганистана, Гвинеи, Грузии и Албании.

При этом в стране растут случаи насилия со стороны иммигрантов. В октябре 2020 года исламский террорист чеченского происхождения убил и обезглавил преподавателя истории, который показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Ранее в 2020 году сотрудники информационного агентства Premieres Lignes были ранены холодным оружием около здания редакции французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo.