Реклама помогла Google побить очередной рекорд

Текущая неделя в очередной раз подтвердила, что пандемия, если можно так сказать, на руку технологическим компаниям. Коронавирус заставляет людей сидеть дома и больше времени проводить в интернете и соцсетях со всеми вытекающими отсюда последствиями. Пользователи сейчас намного чаще обращаются за помощью к интернет-компаниям по самым разным вопросам и, в первую очередь, для того, чтобы заказать еду домой. За год, что длится пандемия, резко выросло количество просмотров видеороликов.

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Первый квартал оказался для Alphabet Inc., «родительской» компании Google, рекордным за счет мощного всплеска в секторе цифровой рекламы, в котором IT-гигант играет доминирующую роль. Выручка Alphabet в январе-марте 2021 года выросла на 34% по сравнению с тем же периодом прошлого года до 55,31 млрд долларов. Выручка от рекламы выросла почти на четверть - с 33,76 млрд до 44,68 млрд долларов. Доход более чем удвоился, а прибыль на акцию очень сильно превзошла все ожидания специалистов.

Выручка от продажи основных продуктов, включая услуги поисковой системы, Gmail и карты, выросла на 30% и составила 31,88 млрд долларов. Весомую лепту внес и видеохостинг YouTube, доходы от рекламы которого увеличилась за год на 49% и достигли 6 млрд долларов.

Особенно впечатляет чистая прибыль холдинга, которая по сравнению с первым кварталом 2020 года выросла на 162% (!) и почти достигла 18 миллиардов. Выполняя желания инвесторов, Google намерен потратить дополнительные 50 миллиардов на выкуп акций.

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Результаты первого квартала оказались настолько высокими, что во время торговли акциями после закрытия биржи (aht) цена акций Alphabet выросла более чем на 4%.

«Ветер сейчас дует в паруса Google,- комментирует отчетность Шон Станнард-Стоктон из Ensemble Capital.- Он легко скользит через пандемию. Его положение сейчас очень выгодное, он стал сильнее».

Конечно, являясь лидером на рынке цифровой рекламы, Google не мог не извлечь выгоду из мощного всплеска цифровой рекламы, который пронесся по глобальной экономике. Его конкурент Snap Inc. на прошлой неделе показал рост квартальной прибыли на 66%, а у Verizon Communications Inc. доходы от цифровой рекламы выросли за три первых месяца года на 26%.

Резкий рост доходов от цифровой рекламы помог Google легко перекрыть убытки от снижения его доли на рынке поисковых услуг, которая по итогам 2020 года снизилась до 57% с 61% в 2019 г.

У Amazon.com Inc., кстати, эта доля напротив выросла за год, по данным исследовательской компании eMarketer, с 13 до 19%.

Google активно развивает свой «облачный» сервис, который постепенно становится серьезным конкурентам аналогичным сервисам Amazon и Microsoft Corp. Доходы от «облака» в первом квартале выросли на 46% до 4,05 млрд долларов.

На пути дальнейших рекордов Google сейчас стоят… регуляторы. В прошлом году Минюст США и группа американских штатов обратилась в суды с исками к IT-гиганту, утверждая, что в борьбе с конкурентами он заключал тайные соглашения в пользу своей поисковой системы и рекламного бизнеса. Суды могут заставить Google выделить отдельные подразделения в самостоятельные компании или поделиться своей долей на рынке с соперниками.

В довершение ко всему, компания Epic Games Inc. подала иск к Play app, принадлежащему Google, и лондонскому изданию Daily Mail по организации цифровых рекламных аукционов.

На все обвинения в монополизме Google отвечает, что на свободном рынке люди выбирают его поисковик и прочие сервисы не потому что их кто-то заставляет, а потому что они лучшие.

Восстановление экономики будет сопровождаться нарастающей активностью компаний и предприятий, которым придется увеличивать расходы на рекламу. Конечно, без штрафов не обойтись, но все эти преграды не сильно помешают Alphabet оставаться монополистом и продолжать и дальше зарабатывать деньги для акционеров. Достаточно сказать, что доля компании на рынке интернет-поиска составляет 92%, на рынке карт – 89%, а на рынке онлайн-видео, где доминирует YouTube, - 73%.