Кредиторы «ВИМ-Авиа» продают аэропорт Братска

Комитет кредиторов обанкротившейся «ВИМ-Авиа» предложил МК «Гершвин» купить аэропорт Братска («АэроБратск»), сообщает конкурсный управляющий авиакомпании Вячеслав Кононов. Он уточнил, что на сегодня МК «Гершвин», зарегистрированный в Калининграде, является единственным участников торгов 100% акций ПАО «Аэропорт Братск». На торги выставлены 55,084 млн обыкновенных акций аэропорта с начальной ценой контракта 495,17 млн рублей, однако аукцион был признан несостоявшимися.

Аналитическая система «СПАРК-Интерфакс» сообщает, что владельцем МК «Гершвин» является ОК «РусАл», а имущество аэропорта обременено арестом по решению Мещанского районного суда Москвы. Помимо этого аэропорт Братска, начиная с 2016 года был поручителем по кредитному договору между «ВИМ-Авиа» и банком «Зенит» на сумму 3,04 млрд рублей. Позже кредитная организация потребовала от перевозчика через суд погасить задолженность. В 2018 году московский Арбитражный суд взыскал данную сумму с аэропорта.

Также в феврале текущего года ПАО «Русал Братск» подало в суд ходатайство о процессуальном правопреемстве, которое будет рассмотрено 12 мая.

Аэропорт города Братска расположен на северо-западе Иркутской области и является запасным для аэропорта Иркутска. Взлетно-посадочная полоса позволяет принимать воздушные суда без ограничений по максимальной взлетной массе, в том числе все модели Boeing.

