Курс доллара: рубль может стать жертвой неприятных сюрпризов

Рубль во вторник продолжил умеренно укрепляться в обеих парах благодаря дорожающему «чёрному золоту» и остаточному спроса на ликвидность в нацвалюте со стороны компаний-экспортёров.

Открывшись утром с отметок 74,96 к доллару и с 90,55 к евро, вечером рубль сумел чуть-чуть прибавить. Так по данным на 19:00 мск к закрытию основной сессии Московской биржи курс доллара составлял 74,85 руб. (-12 коп.), а курс евро 90,42 руб. (-23 коп.).

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Дмитрий Бабин из БКС считает, что несмотря на то, что рубль пока находится в плюсе, в целом ситуация на многих биржевых площадках далека от оптимизма. Беспокойство глобальных игроков вызывает возобновление роста доходностей американский гособлигаций, хотя пока оно носит ограниченный характер.

Мнения и прогнозы экспертов по курсу доллара

Александр Купцикевич из FxPro напомнил, что рубль весьма успешно пережил период нервозности предыдущих двух недель, сумев справиться с целым рядом негативных факторов, которые его тянули вниз.

При этом эксперт считает, что в ближайшие сессии мы можем увидеть настоящий реванш покупателей рубля. Однако Купцикевич опасается, что данный процесс может оказаться под угрозой из-за традиционной тяги в доллары в последние дни месяца и настороженным отношением глобальных игроков к рисковым активам до заседания американского регулятора, запланированного на сегодня.

Позитивом для рубля, по его мнению, является сокращение санкционной премии на фоне снижение общего геополитического негатива. При этом Купцикевич предупредил, что в ближайшей перспективе не всё для рубля будет складываться благоприятно.

«Надо понимать, что сейчас доллар накопил потенциал для краткосрочного коррекционного отскока. К тому же перепроданность «американца» накладывается на потоки конца месяца, традиционно поддерживающие доллар к большинству активов, так как глобальные игроки проводят в этот период месячную балансировку портфелей», – пояснил он.

А в преддверии майских каникул рубль распродается, так как инвесторы предпочитают избавляться от риска накануне длинных выходных в России на фоне работающих зарубежных рынков, добавил он.

«В целом нас ждёт довольно скучное окончание месяца – пара доллар-рубль так и останется возле отметки 75,00, изредка предпринимая скромные попытки снижения к 74,00. В паре евро-рубль также всё будет без заметных колебаний. Мы видим её около 90,00. В более долгой перспективе (на 2-3 месяца) мы полагаем, что шансов для укрепления рубля значительно больше, чем для его снижения», – резюмировал Купцикевич.

Прогнозы экспертов по курсу валют. Рубль может стать жертвой неприятных сюрпризов

Ярослав Кабаков из ИК «Финам» предположил, что в перспективе ближайших дней курс рубля будет укрепляться благодаря уплаты экспортёрами и, соответственно, более высокого спроса на отечественную валюту.

На этом фоне, эксперт прогнозирует, что рубль в паре с долларом уже сегодня останется по итогам торгов ниже 75,00 руб.

«До конца недели же он сделает попытку закрепиться на уровне 74,50. Валютная пара евро-рубль также будет брать новые высоты. Ближе к пятнице мы её ждём возле 87,50», – прогнозирует Кабаков.

Впрочем, по его мнению, рубль может стать жертвой неприятных сюрпризы. Он напомнил, что геополитическая ситуация сейчас непростая. Так, в понедельник вечером стало известно, что самая крупная в Европарламенте партия ЕРР выступила за расширение антироссийских санкций, в том числе за отключение нашей страны от системы SWIFT.

«Если в дальнейшем эта тема получит продолжение, то позиции рубля могут пошатнуться. Кроме того, на курсовой динамике отрицательно могут сказаться новости о росте числа заболевших коронавирусом в мире», – заявил эксперт.

В свою очередь Георгий Ващенко из «Фридом Финанс» предположил, что майские каникулы не сильно отразятся на курсе рубля. При этом он напомнил, что первая неделя мая будет выходной и это негативно скажется на показателях ВВП. Однако, по его мнению отрицательный эффект от этого будет минимальным. А учитывая тот факт, что многие предприятия непрерывного цикла продолжат работу, то рубль майские каникулы вообще не заметит.

«Вчера стало известно, что Московская биржа будет проводить торги в период с 4 до 7 мая, а это является надёжной защитой от возможных скачков и колебаний в курсовой динамике. В этой связи мы прогнозируем, что обе валютные пары в первой декаде последнего месяца весны будут находиться примерно на том же уровне, что и сейчас. По крайней меры мы ожидаем, что рубль к доллару останется в коридоре 73,00-76,00, а к евро – в диапазоне 89,50-92,50», – резюмировал эксперт.

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