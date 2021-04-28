Лавров оценил вероятность вооруженного конфликта России и Украины в Донбассе

Вооруженного противостояния в Донбассе России с Украиной можно и нужно избежать, заявил в интервью агентству РИА «Новости» министр иностранных дел России Сергей Лавров. Дипломат прокомментировал вероятность войны в регионе в свете того, что уже более полумиллиона жителей Донбасса получили российское гражданство.

«Если говорить за украинскую сторону, за сторону президента Зеленского, я не берусь гадать, потому что по внешним признакам главное для него - это удержаться у власти, и он готов платить любую цену, включая потакание неонацистам и ультрарадикалам, которые продолжают объявлять ополченцев Донбасса террористами», - рассказал министр в ходе интервью.

Ранее на Западе неоднократно звучали недовольные высказывания в связи с усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Вашингтон, в частности, обращал внимание на передвижение российских войск в сторону Крыма, а также на востоке страны. Официальный Берлин обвинял Москву в нарушении международного права после решения России временно закрыть проход военным и государственным судам через отдельные регионы акватории Черного моря. В Кремле комментируя подобные высказывания, ранее заявили, что личный состав российских войск может перемещаться по территории страны на свое усмотрение и это «не должно никого волновать».

Указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР был подписан в апреле 2019 года президентом РФ Владимиром Путиным, который заявил, что мера носит чисто гуманитарный характер.

