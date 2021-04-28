Мексика будет производить «Спутник V»

Мексика начнет производство вакцины «Спутник V» в мае, сообщает Российский фонд прямых инвестиций в Twitter.

Главный дипломат Мексики Марсело Эбрард посетил Москву в воскресенье, чтобы обговорить планы по сотрудничеству с Россией в вопросах вакцинации от COVID-19.

Министр иностранных дел Марсело Эбрард, правительство которого стремится ускорить темпы вакцинации, сказал, что на данный момент около миллиона человек в Мексике были вакцинированы «Спутник V».

Решение об изготовлении российской прививки на территории Мексики было принято после попытки поставки поддельной вакцины «Спутник V» в североамериканскую страну: в середине марта власти Мексики изъяли партию вакцины, дизайн и упаковка которой имитировали российскую вакцину «Спутник V». Тогда РФПИ поблагодарил мексиканские власти и заверил, что российские государственные органы будут сотрудничать с властями Мексики в ходе расследования, а кроме того продолжат сотрудничество с правительствами и партнерами по всему миру для совместной идентификации поддельной вакцины «Спутник V» и обеспечения безопасности цепочки поставок. Попытку поставки поддельной партии вакцины в РФПИ назвали тогда примером возможных провокаций против российского препарата.

В конце февраля министерство здравоохранения Мексики заявило, что ожидает получить 7,4 млн доз российский прививки к апрелю и еще 16,6 млн в мае. Мексика подписала соглашение о приобретении в общей сложности 24 млн доз.

Как сообщает The Wall Street Journal, на прошлой неделе в Мексике были обнаружены поддельные варианты американской вакцины от компании Pfizer. Порядка 80 человек были привиты с использованием поддельной дозы стоимостью 1 тыс. долларов за штуку.