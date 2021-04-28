На байкальскую воду посмотрят по-новому

«Научный центр прямо на месте Байкальского целлюлозно-бумажного комбината — это подтверждение того, что эволюция произошла», — говорит Антон Бутманов, директор по устойчивому развитию EN+ Group. Этот центр, а точнее, Лаборатория Международного центра водных ресурсов (МВЦ), может стать ядром проекта по восстановлению площадки, где располагался БЦБК, и всей экосистемы Байкала. Как объясняет Антон Бутманов, EN+ Group создаст объекты туристической инфраструктуры, которые в перспективе позволят всем — и местным жителям, и туристам, и бизнесу — не нагружать Байкал и его экосистему.

В рамках МВЦ, на бывшей территории БЦБК, также заработает производство по розливу байкальской воды — на минувшей неделе EN+ Group объявила, что инвестиции группы в него составят 87,5 млн евро, а объем выпуска — около 1 млрд тонн в год. Это также проект со смыслом: чистая питьевая вода, разливаемая прямо в том месте, где раньше стоял БЦБК, разливаемая под контролем общественности и лаборатории МЦВР, должна стать символом нового, бережного подхода к экологии в целом.

Кратко напомним, что БЦБК был построен на берегу Байкала в 1961 году, он стал градообразующим предприятием для города Байкальск. Комбинат производил беленую целлюлозу, а стоки сбрасывал прямо в озеро — в 1999-2007 годах их объем достигал 48 млн т в год. Переход на замкнутый цикл водооборота и сокращение объемов производства в 2008 году не решило проблему, но привело к убыткам БЦБК, и в 2013 году он был окончательно закрыт и переведен под временное управление, а затем в процедуру банкротства. Однако опасность осталась: в бассейнах шламонакопителях комбината скопилось более 6,2 млн куб метров отходов. Поэтому одновременно со сложной процедурой банкротства шла разработка программы рекультивации территории БЦБК. Разрабатывает ее ВЭБ, получивший активы БЦБК как крупнейший кредитор. En+ Group —это второй кредитор комбината и активно инвестирующая в Иркутскую область и реализующая комплексную программу по охране и защите Байкала компания. Основатель En+ Group Олег Дерипаска еще в 2011 году предложил именно на месте БЦБК создать Центр водных ресурсов, который станет символом новой жизни Байкала и городов, его окружающих. «Можно было построить МВЦ на другой площадке, но важно было показать, что все изменилось именно на этом месте », — объясняет Антон Бутманов.

Если с производством по розливу воды все ясно — 200-250 нужных Байкальску рабочих мест, оборудование от ведущей немецкой Krones AG, стеклянная упаковка, размер инвестиций, то «наполнение» научного центра еще обсуждается. По задумке En+ Group, в нем расположится не только лаборатория, изучающая состояние воды в Байкале, но и сектор биоремедиации, который займется технологиями и производствами, направленными на восстановление нарушенных почв на промышленных территориях БЦБК; аграрный сектор, где сконцентрируется растениеводство — теплицы, сады (климат в Байкальске мягче, чем в Иркутске, так что тут возможно, например, выращивание клубники), возможно, рыборазводная фабрика; а также сектор зеленых технологий и производств, который будет предлагать решения по возобновляемой энергетике и т.д.— по всему, что поможет развивать территорию вокруг Байкала, не нарушая его экосистемы.

Сейчас ВЭБ готовит мастер-план развития Байкальска, по которому рекультивация должна завершиться в 2024 году — в En+ Group надеются, что именно МВЦ с научным центром станут той базой, которая позволит действительно по-новому устроить жизнь в Байкальске после закрытия БЦБК.

Кроме того, после закрытия БЦБК никуда не делись другие проблемы Байкала — хаотичная застройка по его берегам и отсутствие септиков во многих жилых домах. Все это тоже со временем должно быть приведено к новым, современным экологическим нормам. На Южном Байкале, напротив поселка Большие Коты на расстоянии 2,7 км от берега уже более 70 лет работает так называемая «Точка №1» — станция Сибирского отделения РАН, где регулярно отслеживают ситуацию по пробам фитопланктона. Сейчас En+ Group ведет переговоры о том, чтобы «Точка №2» такого мониторинга была открыта именно в Байкальске.

Иркутск-Москва