На берег Австралии выбросило «таинственную» лодку-призрак

В Австралии на берег выбросило «таинственную» лодку-призрак, передает издание NZ Herald. Необычная находка была сделана в бухте Варата в штате Виктория. По сообщению местной полиции, это очень «странное судно», которое все покрыто ракушками.

После некоторых выяснений стало известно, что лодка является исследовательским беспилотником Saildrone. Это один из трех аппаратов, которые были запущены в 2019 году калифорнийской компанией в Новой Зеландии с целью проведения научных исследований в южном полушарии.

Беспилотник пропал в конце 2019 года, тогда ученые решили, что Saildrone столкнулся с айсбергом в районе Южной Америки. Однако, как выяснилось позже, судно дрейфовало 18 месяцев, после чего оно было выброшено на австралийский берег.

Уточняется, что вес беспилотники Saildrone составляет 450 килограммов, а их длина достигает семи метров.

Ранее сообщалось о выброшенном тайфуном «Майсак» на приморский берег северокорейском судне «Кальма 2», которое местные жители прозвали «корабль-призрак». Позже стало известно, что судно принадлежит КНДР.