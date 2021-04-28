Цены на нефть слабо меняются на новостях от ОПЕК+

Мировые цены на нефть показывают слабую разнонаправленную динамику утром 28 апреля, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы продолжают оценивать рекомендации по сделке ОПЕК+, а также данные Американского института нефти (API) по недельным запасам сырья в Соединенных Штатах.

По состоянию на 7.55 по московскому времени цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставками в июле подешевела на 0,02%, достигнув отметки $65,86 за баррель, июньские котировки выросли на 0,02%, до $66,43. Июньские фьючерсы на WTI подорожали на 0,02% - до $62,95 за баррель.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам заседания во вторник, 27 июля, рекомендовал альянсу сохранить текущие условия сделки по постепенному уменьшению объема сокращений по мере восстановления спроса на май-июль.

Рынки восприняли это решение как положительный сигнал по восстановлению спроса. Аналитик Пол Шелдон уверен, что данный факт «отражает вероятность более устойчивого роста спроса с мая».

Вместе с этим сохраняются риски, связанные с возможными ограничениями из-за коронавируса, особенно в Индии и Японии. Страны являются одними из крупнейших импортеров нефти. В Индии суточный прирост заражений превышает 300 тысяч, а в Японии в апреле был ужесточен карантин.

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