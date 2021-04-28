Страны ОПЕК+ не дрогнули

Государства, входящие в ОПЕК+ провели встречу на день раньше, чем было запланировано — во вторник. Однако неприятных новостей рынку она не принесла. Напротив, передает «Прайм», было принято решение придерживаться прежнего плана по постепенному наращиванию объемов нефтедобычи, в результате чего фьючерсы на нефть завершили торги вторника на максимальном уровне за последнюю неделю.

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Картель и примкнувшие к соглашению страны «решили продолжить реализацию своего плана по постепенному изменению объемов производства (нефти)», который был согласован по итогам заседания 1 апреля. Тогда ОПЕК+ заявила о намерении увеличить совокупную добычу на 350 тыс. баррелей в день в мае, 350 тыс. баррелей в день в июне и на 441 тыс. баррелей в день в июле.

На этом фоне июньские фьючерсы на нефть WTI выросли в цене на 1,7%, до 62,94 доллара за баррель, что является максимальным уровнем закрытия с 19 апреля. Контракты на нефть Brent подорожали на 1,2%, до 66,42 доллара за баррель, максимального уровня с 20 апреля. Ранее у участников рынка появилось беспокойство по поводу того, что ОПЕК+ может отложить наращивание добычи на фоне быстрого увеличения числа новых случаев коронавируса в Индии и Японии.

Основной драйвер роста нефти такой же, как и у других биржевых активов, — это продолжение накачки мировой финансовой системы ликвидностью, отмечает главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Причем, указывает он, нефть в росте существенно отстает от других сырьевых ресурсов.

Вчерашняя встреча ОПЕК+, полагает аналитик, лишь поддержала котировки. Впервые за многие месяцы она завершилась за один день. Это значит, что никаких разногласий внутри картеля нет, и особых рисков снижения нефти нефтяники не видят. В том числе, их не особо пугает катастрофическая ситуация с пандемией коронавируса в Индии, которая является одним из крупнейших мировых потребителей дизельного топлива.

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С большой вероятностью рост нефти продолжится, и 70 долларов за баррель в начале мая нас не удивит, говорит Алексей Антонов. Но, по его мнению, очень многое будет зависеть от сегодняшнего выступления главы ФРС Джерома Пауэлла. Если он даст намеки на скорое сворачивание программы выкупа с рынка государственных и ипотечных бумаг, то на какое-то время инвестиционный оптимизм в мире снизится, что затронет и нефть.

С начала февраля 2020 года цены на нефть находятся в широком боковом коридоре 60-70 долларов за баррель Brent, напоминает старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман. В начале марта этого года, когда стало понятно, что ОПЕК+ собирается переходить к ослаблению ограничений по добыче, нефтяные котировки скорректировались с 71 до 60 долларов. После чего, благодаря резкому улучшению экономических ожиданий в мире, это хорошо видно по рекордным значениям PMI в марте и апреля в США, еврозоне и ряде других стран G7,а также благодаря форс-мажору, когда был перекрыт Суэцкий канал, цены на нефть перешли к росту и стабилизировались в середине широкого бокового коридора.

Так что текущую динамику нефтяного рынка, вероятно, можно охарактеризовать как консолидацию и судя по вчерашним заявлениям министра энергетики России Александра Новака о том, что цены на нефть до конца 2021 года могут остаться в диапазоне 62-66 за баррель Brent. По словам аналитика, такая характеристика ситуации достаточно точно отражает реальность.

Это, конечно, не значит, что цены на нефть локально не могут вновь подняться к верхней границе коридора 70 за баррель, полагает Александр Розман. Такой рост вполне возможен, особенно в случае продолжения роста позитивных экономических ожиданий или новых форс-мажоров, влияющих на предложение нефти. Но все-таки к таким всплескам волатильности сейчас стоит относиться как к краткосрочным отклонениям от более объективных ценовых уровней.

С открытия торгов финансовые рынки находятся в нейтральной ситуации, указывает аналитик. Фондовые индексы в Европе с открытия торгов прибавляют в среднем 0,1-0,2%, российские индексы в небольшом минусе 0,1-0,2%, сказывается вчерашняя новость о возбуждение дела ФАС по подозрению в нарушении антимонопольного законодательства российскими металлургическими компаниями ММК, НЛМК и Северсталь. На нефтяном рынке цены немного растут — на 0,2%, до 66 за баррель.

Инвесторы еще вчера начали занимать выжидательную позицию, все-таки среда, 28 апреля, ключевой день недели. Именно сегодня американский президент Джо Байден должен выступить с обращением к Конгрессу США, в котором, как ожидается, Байден объявит не только главные тезисы внешней политики, но и основные направления развития экономики. Особенно рынок интересуют изменения в фискальной политике — на прошлой неделе были слухи о грядущем увеличении налогов на прирост капитала для богатых американцев почти в два раза, до 40%, и повышении ставки корпоративного налога на прибыль.

Кроме того, сегодня должны быть объявлены итоги заседания ФРС, продолжает Александр Розман. Главная интрига касается программы количественного смягчения — дело в том, что глава американского регулятора Джером Пауэлл недавно заявил, что ФРС начнет сворачивать программу выкупа активов «задолго до» начала повышения процентных ставок. А на прошлой неделе Банк Канады неожиданно для рынка объявил о сворачивании своего QE. ФРС и Банк Канады активно взаимодействуют при принятии решений, так что у инвесторов появился вопрос — а не наступил ли момент того самого «задолго до»? Если наступил, и сегодня ФРС об этом объявит, рынки, в том числе и нефтяной, может ждать повышенная волатильность со знаком минус.

Решение ОПЕК+ было ожидаемым — еще за неделю до его принятия о высокой вероятности подтверждения постепенного повышения добычи говорил Александр Новак, кроме того, выходили сильные данные по деловой активности в США, еврозоне и других странах G7. А после того, как технические комитет экспертов ОПЕК+ в понедельник, 26 апреля, повысил прогноз по спросу на нефть на 2021 год, с 5,6 млн. б/c до 6 млн. б/c., сомнений не осталось вовсе.

Перспективы нефтяной конъюнктуры теперь во многом будут определяться независимыми от ОПЕК+ факторами, уверен Александр Розман. Првый из них — это реализация позитивных экономических ожиданий в фактическое ускорение роста мировой экономики и роста потребления энергоносителей. И второй фактор — это иранская нефть, как мы видим, США решительно настроены на возобновление «ядерной сделки», за которой последует и снятие эмбарго с иранской нефти. Если это случится, то дефицит в размере 1,3 млн. б/c может быстро превратиться в избыток в 0,2 -0,5 млн. б/c.