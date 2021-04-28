Объем упрощенных аукционов на Портале поставщиков вырос вдвое в первом квартале 2021 года – заммэра Ефимов

На Портале поставщиков объем котировочных сессий – упрощенных электронных аукционов для закупок малого объема в короткие сроки – в первом квартале 2021 года составил 10,2 млрд рублей. Это более чем в два раза выше показателей аналогичного периода 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений со ссылкой на заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

«Всего с января по март текущего года на Портале было опубликовано 54,1 тысячи котировочных сессий на сумму 10,2 млрд рублей. Это в 2,3 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года, когда объем закупок через котировочные сессии на Портале достигал 4,5 млрд рублей. В первом квартале московские и региональные заказчики провели на Портале 118,1 тысячи закупок на сумму 16,5 млрд рублей, что на 13,8% больше, чем за 1 квартал 2020 года. При этом доля региональных закупок составила около половины от общего числа закупок», — отметил заместитель мэра.

Наиболее востребованными товарами и услугами на ресурсе стали медицинские и строительные товары, образовательные услуги, хозяйственные товары и бытовая техника, а также услуги по санитарному содержанию и уборке.

«Рост объема и количества закупок связан, в том числе, с постоянным развитием функционала Портала поставщиков. В числе недавних обновлений — возможность создавать сайты-визитки компаний и подписываться на закупки по конкретному региону. Пользоваться справочной информацией стало удобнее с помощью электронных инструкций, а отслеживать статус заявки в службу техподдержки можно в личном кабинете. Эти и другие технические возможности позволяют пользователям портала решать бизнес-задачи более оперативно и эффективно», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко.

За первый квартал этого года на ресурсе зарегистрировались более 11 тысяч поставщиков со всей страны, что подтверждает востребованность Портала среди бизнеса.

«Регионы, работающие на Портале, активно перенимают опыт Москвы в части публикации закупок через механизм котировочных сессий. Так, по итогам первого квартала 2021 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года региональные заказчики провели в 1,8 раза больше котировочных сессий. Конкуренция в закупках через «быстрые» аукционы составляет в этом году в среднем семь участников», — добавил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.