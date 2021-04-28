Пасха в Molon Lave

Разумеется, 2 мая Molon Lave будет отмечать Пасху по греческим традициям – пасхальным обедом с козленком кацики на вертеле. А для домашнего праздника можно сделать заказ через службу доставки ресторана или в одноименной лавке.

В предпасхальные дни повсюду в окнах пекарен – белые колпачки куличей с буквами “ХВ”. В Molon Lave тоже вовсю выпекают традиционные пасхальные угощения: сладкий, посыпанный миндалем греческий хлеб цуреки (570р., 450г.), классический кулич (570р., 600г.) и пасхальное песочное печенье кулуракья (120р. / 100г.).

Ну а чтобы увидеть, как греки празднуют настоящую Пасху, стоит прийти в Molon Lave 2 мая: гостей будут угощать греческим смоляным вином рециной и зажаренным на вертеле козленком кацики в лимонном соке и ароматных травах. Будет празднично, весело и сытно!

@molonlavemoscow

@molonlavebakery

#молонтакойодин