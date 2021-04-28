Сектор услуг Ресторанный бизнес

Пасха в Molon Lave

28 апреля 2021, 16:03

Близится окончание Великого поста, и греческий ресторан Molon Lave открывает предзаказ на пасхальные куличи, выпеченные в классической русской традиции, а также на пряный плетеный хлеб цуреки, именно он подается на праздничный стол в Греции.

предоставлено компанией Molon Lave

Разумеется, 2 мая  Molon Lave будет отмечать Пасху по греческим традициям – пасхальным обедом с козленком кацики на вертеле. А для домашнего праздника можно сделать заказ через службу доставки ресторана или в одноименной лавке.

В предпасхальные дни повсюду в окнах пекарен – белые колпачки куличей с буквами “ХВ”. В  Molon Lave  тоже вовсю выпекают традиционные пасхальные угощения: сладкий, посыпанный миндалем греческий хлеб цуреки (570р., 450г.), классический кулич (570р., 600г.) и пасхальное песочное печенье кулуракья (120р. / 100г.).

Ну а чтобы увидеть, как греки празднуют настоящую Пасху, стоит прийти в Molon Lave 2 мая: гостей будут угощать греческим смоляным вином рециной и зажаренным на вертеле козленком кацики в лимонном соке и ароматных травах. Будет празднично, весело и сытно!
@molonlavemoscow

@molonlavebakery

#молонтакойодин