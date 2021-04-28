Президент Молдавии распустила парламент

Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о роспуске парламента, сообщает «РИА Новости». «Досрочные парламентские выборы пройдут 11 июля», – заявила Санду на брифинге.

В конце марта Санду обратилась в Конституционный суд за подтверждением права распустить законодательный орган и провести досрочные выборы – поскольку депутаты дважды в течение трех месяцев не смогли сформировать правительство. В середине апреля КС признал, что президент может сделать это и должна определиться с датой выборов.

Ранее досрочные парламентские выборы не могли быть объявлены из-за режима чрезвычайного положения, введенного с 1 апреля и до 30 мая из-за коронавируса.

Сегодня, 28 апреля, Конституционный суд Молдавии признал введение режима чрезвычайного положения незаконным.