Прогноз погоды: Россию ждёт климатический кульбит

Синоптики снова поставили нас всех в неловкое положение. Ещё вчера они обещали, что будет холодно на майские каникулы, а сегодня уже сообщают, что всё вроде оказывается не так и плохо – Россию, по их данным, ждёт очередной климатический кульбит и в середине майских праздников наступит долгожданное тепло.

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Так что, если вы успели расстроиться после новостей об отсутствии тепла и возможности «пошашлычить» на природе или заняться в полную силу огородом, то можете выдохнуть и расслабиться – всё это у нас будет. По крайней мере стоит на это надеяться.

Погода в Москве и других регионах Центральной России

Правда, в Москве в конце этого – начале следующего месяца всё-таки будет прохладно, впрочем, как об этом ранее и говорили синоптики. Ожидается, что воздух прогреется до плюс 11 днём, а по ночам на градусниках будет плюс 3-6, возможны порывы ветра до 15 метров в секунду.

Продержится такая неприятная погода примерно до 5 мая, после чего тепло начнёт вытеснять холодный фронт, солнце выглянет наконец-то из-за туч и столбики термометров поползут вверх к 15-16 градусам выше нуля. А вот осадки на майских праздников вполне себе возможны.

В других регионах Центральной России будет тепло, но довольно мокро. В Воронеже в начала мая будет плюс 18-19, правда один день синоптики обещают откровенно холодным: 5 числа градусники опустятся днём до плюс 9. Но уже утром 6 мая – очередной климатический кульбит – воздух прогреется до плюс 19.

Немного прохладнее будет в Липецке – плюс 17-18, с такой же недолгой просадкой по температурному фону до 9-10 тепла 5-6 мая. После чего снова кульбит. И так почти все праздники. Осадки вполне возможны, местами сильные и при сопровождении грозовых раскатов.

Прогноз погоды на майские выходные в Санкт-Петербурге

Начало мая выдастся холодным и в Санкт-Петербурге: на Первомай плюс 3-4, а 4-5 мая возможен снег с дождём и всего плюс 2.

Начиная с 6 мая в городе на Неве ожидается этот самых климатический кульбит, о котором говорят синоптики. После чего погода станет исправляться, напоминая весеннюю – столбики термометров пойдут вверх.

Сначала к 10-12 градусов тепла, ещё через пару дней – к плюс 15. Но при этом будет очень мокро, возможны порывы ветра до 15-16 метров в секунду. Так что гостям и жителям Северной столицы не позавидуешь.

Прогноз погоды на майские каникулы в регионах Поволжья

Климатический кульбит ждёт почти всё Поволжье. Так в Башкирии прохлада первых чисел мая сменится к 5 числу резким потеплением до плюс 20. Дожди начнутся ближе к концу весенних каникул.

В Татарстане на смену ровному температурному фону придут «качели»: в начале месяца – плюс 10-12, с 3 числа скачок до плюс 17, а 5 мая чувствительное похолодает до плюс 10. Правда, потом снова немного станет потеплее – плюс 13-15, но дожди, дожди, дожди.

Прохладнее в Перми, но при этом и дождей здесь поменьше. Примерно 5-6 мая похолодает до плюс 9, пойдут дожди. Дальше новый кульбит – плюс 17 и солнце.

В Самаре тоже столбики термометров будут скакать туда-сюда: в начало майских праздников на градусниках будет плюс 15, потом, 5-6 числа скачок до плюс 22. После 7 мая снова резкое похолодание и уже более ровная погода ближе к 9 мая – примерно плюс 17. А вот осадков обещают меньше, чем везде.

Теплее в Саратове, но это уже традиционно: максимум плюс 23. Но 5-6 мая понижение температуры и приход холодного фронта, который остудит воздух до плюс 10. После – снова начнёт теплеть до плюс 18-19. Дождей почти не будет, переменная облачность и довольно комфортно. Повезло саратовцам – у них будут отличные каникулы в мае.

Погода в Сибири и на Урале. Прогноз синоптиков на выходные

В Сибири, по прогнозу синоптиков, в конце апреля – начале мая относительно тепло для этого региона: плюс 10-12, но 5 числа резкое похолодание до плюс 5.

Ухудшение погоды будет сопровождаться очень сильным ветром, порывы которого местами могут достигать 23 метров в секунду. Климатический кульбит произойдёт в Сибири 6 мая. В этот день выглянет солнце, тучи разойдутся, а воздух прогреется до плюс 18. Такая погода простоит здесь почти до середины месяца.

На Урале также температурные качели, которые завершатся климатическим кульбитом в середине майских каникул. Так, в Екатеринбурге, по прогнозу синоптиков, нынешние плюс 12-13, сменятся 1 мая на плюс 17, а 2-го числа на плюс 10. Но уже 4-5 мая столицу Урала, как и другие города региона накроют тёплые воздушные массы, которые поднимут столбики термометров до плюс 20

Вот такие майские каникулы с температурными качелями и климатическими кульбитами нам обещают синоптики. Можно порадоваться, что тело в праздники мы зацепим, но осторожно – ведь мы совсем не знаем, какие новые прогнозы нас ждут уже завтра или послезавтра, ведь всё ещё может в очередной раз поменяться.

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