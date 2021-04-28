Россия оказала Индии гуманитарную помощь

Президент России Владимир Путин распорядился оказать Индии гуманитарную помощь в связи со вспышкой заболеваемости коронавирусом в этой стране. Решение было принято по итогам телефонного разговора Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

«Уже сегодня рейсами МЧС России будет доставлено более 22 тонн соответствующих средств, в том числе 20 единиц оборудования для выработки кислорода, 75 аппаратов искусственной вентиляции лёгких, 150 медицинских мониторов и 200 тысяч упаковок лекарственных препаратов. Премьер-министр Индии тепло поблагодарил Президента России за оказываемое содействие, которое во многом носит высокотехнологичный характер и остро востребовано в стране.Лидеры приветствовали регистрацию в Индии российской вакцины «Спутник V» и отметили её высокую эффективность и безопасность. Выражено удовлетворение тем, что по линии Российского фонда прямых инвестиций достигнута договорённость с индийскими компаниями о производстве до 850 миллионов доз «Спутника V». Выпуск планируется начать в мае этого года», – сообщает сайт российского президента.