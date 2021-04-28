Россия выслала дипломатов Словакии и трех стран Прибалтики

Министерство иностранных дел России заявило о высылке трех дипломатов Словакии, двух сотрудников посольства Литвы и по одному представителю Латвии и Эстонии.

«28 апреля в МИД России был вызван Посол Словацкой Республики Л.Регак.

Послу заявлен решительный протест в связи с необоснованным объявлением словацкой стороной «persona non grata» трёх сотрудников Посольства России в Братиславе по абсурдному и надуманному обвинению в противоправной деятельности. Сказано, что решение словацких властей проявить ложную солидарность с Чехией в ее провокационной антироссийской кампании наносит ущерб традиционно дружественным российско-словацким отношениям и конструктивному двустороннему сотрудничеству.

28 апреля в МИД России были вызваны Посол Латвии М.Риекстиньш, Посол Литвы Э.Баярунас и Временный поверенный в делах Эстонии П.Рейнтамм Бенно.Главам дипмиссий заявлен решительный протест в связи с провокационными, ничем не обоснованными действиями по высылке сотрудников российских посольств в этих прибалтийских государствах. Указано, что Вильнюс, Рига и Таллин продолжают проводить открыто враждебный курс в отношении нашей страны, прикрываясь в данном случае псевдосолидарностью с огульными действиями Чехии в отношении России», – говорится в заявлении российского МИДа.

22 апреля Словакия в знак солидарности с Чехией выслала трех российских дипломатов.

23 апреля Литва объявила о высылке двух российских дипломатов, а Латвия и Эстония выслали по одному сотруднику российских посольств.

17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны к взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году, в результате которого погибли два человека.

19 апреля министерство иностранных дел России объявило персона нон грата 20 посольства Чехии в Москве и дало чуть более суток на то, чтобы покинуть страну.

19 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что его страна готовит правовые шаги с требованием компенсации материального ущерба, причиненного в 2014 году взрывами на сладах боеприпасов в деревне Врбетице, к которым, как утверждают чешские власти, причастны российские спецслужбы. «Мы готовим правовые шаги, чтобы потребовать компенсации ущерба», – сказал Бабиш.

22 апреля, Чехии объявила, что численность российского посольства в Праге будет сокращена до численности чешского посольства в Москве. Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек заявил, что в посольствах останутся работать по семь дипломатов и 25 технических сотрудников. В результате Чехию до конца мая должны будут покинуть 63 сотрудника российского посольства.