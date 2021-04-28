Курс доллара: новости из США могут всколыхнуть рубль

Курс доллара снижается в среду к рублю. Доллар США начал день на уровне 74.82 , евро при этом открыл торги на 90.46 . К 17:00 американский доллар оказался на отметке 74.68 рубля, а евро упал до 90.15 рубля, при этом европейская валюта падала в моменте ниже 90. Индекс DXY при этом с 90,77 пункта переместился на 90,88 пункта.



«В начале сессии рубль совершал разнонаправленные движения в небольшом плюсе, после чего стал укрепляться благодаря улучшению внешнего фона. Утром глобальные площадки и нефтяные цены повышались, резко снизившись после старта основной российской сессии. Однако вскоре произошел коррекционный отскок, а нефть обновила недельные вершины. Опасения по-прежнему вызывает рост доходностей гособлигаций США, ускорившийся вчера вечером. Это угрожает ужесточением риторики ФРС уже по итогам завершающегося сегодня заседания, хотя в целом от него не ждем каких-либо сюрпризов»,- комментирует динамику рынка аналитик БКС Дмитрий Бабин.

Динамика нацвалюты позволяет ожидать, что краткосрочно она будет колебаться в диапазоне 74.5 — 75 против доллара и 89.9 — 90.5 против европейской валюты.

Рубль сейчас больше ориентируется на новости из США и ожидает сигналов для валют ЕM.

"В целом геополитическая обстановка продолжает быть относительно спокойной, но некоторый негатив исходит от очередных напоминаний США о возможности дальнейших санкций. При отсутствии негативных новостей сегодня российские активы, вероятно, будут не особо активны в ожидании зарубежных историй - заседания ФРС и выступления Джо Байдена. Мы ожидаем, что рубль сегодня останется на текущих уровнях, а завтра при росте рисковых настроений может начать укрепление в сторону 74,5 руб./$1", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург".

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