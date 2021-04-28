Segezha Group привлекла 30 млрд рублей в ходе IPO

Лесопромышленный холдинг Segezha Group дебютировал на Московской бирже при цене IPO 8 рублей за акцию, что соответствует окончательной цене предложения IPO и предполагает рыночную капитализацию 125,5 млрд рублей (1,68 млрд долларов), сообщает Reuters.

В рамках предложения было размещено 3,75 млрд новых акций, что составляет 31,4% от текущего акционерного капитала Segezha Group. Как и планировалось, компания привлекла 30 млрд рублей.

Segezha, контролируемая АФК «Система», объявила о планах проведения первичного публичного размещения ценных бумаг в начале этого месяца. ПАО АФК «Система» сохранит за собой 73,7% акций, при этом ожидается, что доля акций в свободном обращении составит 23,9%.

АФК также предоставила одному из организаторов размещения, «Ренессанс Капитал», который является стабилизационным менеджером IPO, еще 15% от размещаемых акций в виде опциона, который инвестбанк может реализовать в течение 30 дней, начиная с 28 апреля. В случае реализации этого опциона «Система» сможет получить около 4,5 млрд руб., а ее доля в компании снизится еще примерно на 3,6 п.п., до 70,01%, сообщает РБК.

Окончательная цена предложения, установленная на уровне 8 рублей за акцию, приблизилась к нижней границе целевого диапазона цен в 7,75-10,25 рубля за бумагу, объявленного неделю назад.

Швейцарский банк UBS заявил в марте, что в России ожидается всплеск активности IPO в этом году. Ритейлер Fix Price уже привлек 2 миллиарда долларов в 2021 году благодаря крупнейшему в России IPO с 2014 года. А онлайн-магазин Ozon успешно дебютировал на Nasdaq в конце прошлого года.

В состав Segezha Group входят предприятия лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности в 11 государствах мира. Согласно сайту холдинга, Segezha Group занимает 1 место в России (63% рынка) по производству бумажных мешков. Компания также является лидером в России по производству мешочной бумаги и домокомплектов из клееного бруса.

Торги бумагами Segezha Group начались в 9:54 мск на Московской бирже под тикером SGZH.