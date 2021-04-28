Сибирские лыжные базы получили спортивный инвентарь от компании En+ Group

Компания En+ Group передала спортивный инвентарь лыжным базам Дивногорска (Красноярский край), Ангарска и Братска (Иркутская область), а также организовала тренерские семинары в рамках проекта «На лыжи!». Всего на улучшение материально-технического оснащения и повышение квалификации тренеров компания направила более 5 млн рублей.

«В этом году проект «На лыжи!» отметил 5-летие. Это означает обновление и оснащение лыжных комплексов и стадионов в городах присутствия компании, проведение образовательных программ для тренеров, популяризацию лыжного спорта среди горожан. Хоть этот лыжный сезон уже закончился, мы вместе с партнерами уже начали подготовку к следующему, и обеспечили спортивные объекты дополнительным инвентарем, чтобы в будущем больше желающих смогли приобщиться к популярному зимнему виду спорта, и как можно больше детей и подростков развивали свой спортивный потенциал», - рассказала заместитель генерального директора En+ Group Вера Курочкина.

Компания En+ Group передала 167 пар лыж, ботинки, крепления, лыжные палки, мази для скольжения и держания и прочее снаряжение. Спортивный инвентарь получили МБУ «Спортивная школа г. Дивногорска», ЛБК «Ангарский» и лыжная база «Северный Артек» в Братске. Также в апреле стартовали онлайн-курсы для тренеров. Профессиональную квалификацию уже повысили 30 тренеров из Дивногорска и Тулуна. Сейчас к обучению приступила следующая группа тренеров из Братска, а в мае обучение проведут еще для 25 человек. Всего за время проведения проекта «На лыжи!» на образовательных курсах прошли обучение более 400 тренеров.

«Работу по поддержке лыжных баз в регионах присутствия компаний уже можно выделить в отдельное направление проекта «На лыжи!». За время проекта проведена реконструкция ЛБК «Ангарский», капитальный ремонт ЛБ «Северный Артек» с оснащением освещенных лыжероллерных трасс, строительство новой лыжной базы в Тулуне и завершающиеся проектные работы по строительству лыжной базы в Дивногорске», - отметил руководитель проекта «На лыжи!» Александр Пак.

Проект «На лыжи!» реализуют компании En+, РУСАЛ, и Федерация лыжного спорта России по инициативе общественного деятеля Олега Дерипаски, который сам является любителем лыжного спорта. В рамках проекта проводятся конкурсы профмастерства и семинары для тренерского состава, закупается экипировка, организуются мастер-классы для начинающих лыжников. Также проводятся межрегиональные соревнования по лыжным гонкам среди юношей и девушек младшего и среднего возраста на призы от компаний Еn+ и РУСАЛ. Победители получают профессиональные лыжи и экипировку. За последние время существования проекта участниками массовых лыжных праздников стали более 52 000 любителей спорта.