Конституционный суд назвал условие для изъятия единственного жилья у должников

В случае необходимости уплаты долга Конституционный суд России разрешил в определенных случаях изымать единственное жилье должников, говорится на сайте суда.

Уточняется, что ранее КС рассматривал дело Ивана Ревкова, одолжившего в 1999 г. своей знакомой деньги, однако женщина долг так и не вернула, вследствие чего потерпевшему пришлось обратиться в суд. Однако взыскать долг не смогли и приставы. С учетом индексации в 2019 г. сумма долга составила больше 4,5 млн руб. За это время должница приобрела на свое имя квартиру площадью более 110 кв. м и через суд была признана банкротом. Ревков, в свою очередь, настаивал на продаже квартиры должницы, чтобы та смогла вернуть ему долг. Суд отказал мужчине в данной процедуре, аргументировав свое решение статьей (446 ГПК РФ), которая запрещает изымать у должника единственное жилье.

В сообщении на сайте КС в этой связи говорится, что в 2012 г. суд постановил, что исполнительский иммунитет должников не может быть безусловным и нуждается в законодательной корректировке. КС считает, что единственное жилье изымать у должника возможно, но при условии, что взамен ему будет предоставлено другое, площадью не меньше, чем по договору соцнайма. При этом суды должны учитывать время присуждения долга, а также возбуждения исполнительного производства и сроки уведомления должника об этом. В этой связи КС постановил, что дело Ревкова подлежит пересмотру в ближайшее время и по новым правилам.

