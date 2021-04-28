Ученые из Техаса научились уничтожать коронавирус за секунду

Ученые из Техасского университета A&M после ряда экспериментов пришли к выводу, что воздействие очень высокой температуры на коронавирус позволяет нейтрализовать его, сообщает портал phys.org. При этом времени понадобится менее секунды.

Для исследования учеными была создана специальная трубка из нержавеющей стали, через которую пропускается раствор с коронавирусом. После чего трубка нагревалась до высокой температуры и сразу же охлаждалась.

При нагревании раствора до 72 градусов Цельсия в течение примерно полсекунды, количество вируса в растворе сокращалось в 100 000 раз, рассказал руководитель группы профессор Арум Хан. Этого, по его словам, достаточно для нейтрализации вируса и предотвращения его передачи.

Ученые уверены, что данное открытие можно использовать для борьбы с COVID в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Также метод может быть использован для борьбы с другими вирусами, подчеркивают исследователи. Далее они намерены работать над микрожидкостным тестовым чипом, который позволит им термически обрабатывать вирусы в течение еще более короткого времени.