В России могут вырасти цены на крупы

В России могут подорожать крупы, в том числе, гречка, пишет газета «Ведомости», ссылаясь на представителей ряда торговых сетей и поставщиков. Уведомления о грядущем подорожании начали поступать со стороны производителей круп в феврале текущего года. В частности поставщики предупреждали, что цены могут вырасти на 7,5–15% на гречку и на 3–5% — на овсяные хлопья.

В Минпромторге, в свою очередь, выразили обеспокоенность данными фактами и попросили торговые сети предоставить подробную информацию о сложившейся ситуации. По словам экспертов, которых опросили «Ведомости», угрозу подорожания вызывают неурожай, нехватка гречки на заводах, повышение стоимости упаковки и увеличивающиеся поставки за границу.

Ранее в СМИ появилась информация, что ряд российских производителей кондитерских изделий предупредили торговые сети о возможном повышении цен на свою продукцию. Поставщики отметили, что рост вызван подорожанием сырья для производства кондитерских изделий, в том числе - сахара.

Минсельхоз ранее назвал стабильной ситуацию на продовольственном рынке России, отметив, что не видит предпосылок для резкого роста отпускных цен на какие-либо продукты.

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