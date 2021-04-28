В России выявлен рекордный объем фальшивой валюты

Рекордное число поддельных банкнот иностранных государств было выявлено в первом квартале текущего года в России. Всего обнаружено 6080 фальшивых денежных единиц, что стало абсолютным рекордом с 2010 г., начиная с которого Центробанк раскрывает данную информацию, следует из сообщения регулятора.

Ранее максимальное число поддельных купюр за 10 лет было выявлено в четвертом квартале 2016 г. — 1581 единиц. За весь год тогда выявили 4546 поддельных банкнот, что для периода пятилетней давности также стало рекордным значением.

По данным за прошлый год регулятор сообщил о 1730 фальшивых иностранных купюрах. По сравнению с первым кварталом текущего года объем выявленной поддельной валюты в прошлом году был меньше в 13 раз. Основные фальшивки выявлены среди долларов США - 5968 штук. Это традиционный показатель, сообщает регулятор.

«Преимущественно это были поддельные банкноты номиналом 50 долларов США серии 2013 года», — отметили в ЦБ. Помимо этого, были обнаружены 109 сфальсифицированных евро и три китайских юаня.

Подделка российских банкнот наоборот сократилась на 12,8% до 9831 банкноты: по сравнению с первым кварталом прошлого года и на 32,2% по сравнению с четвертым. Больше других подделывали пятитысячные купюры, — 7992 штуки. Тысячерублевые банкноты подделали 1279 раз, двухтысячные – 382 раза, пятидесятирублевые – 7 раз. При этом была выявлена 51 поддельная монета в 10 руб. и 9 монет в 5 руб.

