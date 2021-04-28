В Кремле прокомментировали инцидент с флагом России на турнире по шашкам

В Кремле заявили, что считают досадным инцидент со снятием флага России в ходе турнира по шашкам, который проходит в Польше. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвали считать это происшествие исчерпанным.

В Польше во время российско-польской партии финала чемпионата мира по шашкам между представительницей России Тамарой Тансыккужиной и полькой Наталией Садовской по указанию главы Всемирного антидопингового агентства с турнирного стола убрали флаг РФ.

«Это, конечно, очень досадное происшествие. Но насколько я знаю, председатель соответствующей федерации уже принес извинения. Поэтому я думаю, что нужно этот случай считать исчерпанным», - прокомментировал произошедшее Песков. Он также связал проигрыш российской спортсменки в данной партии именно с этим происшествием.

В декабре 2020 г. Спортивный арбитражный суд в Лозанне принял решение подтвердить обоснованность лишения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса соответствия. Суд подтвердил решение WADA по санкциям в отношении российского спорта, в частности спортсменам из РФ запрещено выступать под национальным флагом до 16 декабря 2022 г.

