ВТБ рассказал, на что копят россияне

Более четверти граждан России, которые откладывают деньги, собирают средства на будущее, а каждый пятый — на покупку жилья, рассказал в ходе общения с журналистами заместитель председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. Он уточнил, что данные были получены финансовой организацией на основе анализа счетов «Копилка», при открытии которых клиенты банка обозначили цели сбережений.

В общей сложности деньги откладывают 26% респондентов, средняя сумма сбережений которых составляет 626 000 руб. Еще 17% копят деньги на отдых, в среднем такой категории удается отложить по 185 000 руб. 19% клиентов откладывают средства на покупку жилья, у этой категории граждан наиболее высокий размер целевой суммы, примерно 1,2 млн руб.

Еще 15% респондентов стремятся накопить не менее 570 000 руб. на покупку машины. Примерно такой же процент респондентов откладывает деньги по «иной причине», которую они отказались конкретизировать. В этой категории средняя скопленная сумма составляет 400 000 руб.

Ранее аналитики сервиса «Работа.ру» рассказали, что примерно 30% россиян откладывают ежемесячно часть доходов. При этом каждый пятый из них направляет на это почти треть зарплаты.

