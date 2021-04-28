Египет заработает более $3 млрд за год после возвращения российских туристов

По оценке инвестиционного банка Goldman Sachs, туристический сектор Египта получит дополнительный доход в размере более 3 миллиардов долларов за год после возвращения российских туристов в страну, сообщает Amwalalghad.com

Это составит 0,75 процента ВВП страны. Рост доходов туриндустрии Египта при этом будет происходить постепенно из-за пандемии коронавируса.

В отчете банка говорится, что возобновление международных рейсов является серьезным толчком к перспективам восстановления туристического сектора Египта, который серьезно пострадал от пандемии COVID-19.

Максимальное число туристов из России было зафиксировано в 2014 году. Однако затем эта цифра резко упала после введения Москвой запрета на прямые рейсы в Египет в 2015 году.

Goldman Sachs отметил, что в течение 10 лет, предшествовавших авиакатастрофе российского рейса, туристический трафик из России в Египет рос быстрыми темпами и достиг своего пика в 2014 году. За тот год на египетские курорты прибыло более 3,1 миллиона российских граждан, что составляло около трети от общего числа посетивших страну туристов.

После того как Каир пересмотрел и внес поправки в процедуры обеспечения безопасности в аэропортах, Москва приняла решение о возобновлении прямых рейсов в Египет.

«Согласно сообщениям российской прессы, улучшенные стандарты безопасности теперь позволяют возобновить полеты, и обсуждается возобновление туризма в Хургаду и Шарм-эль-Шейх на Синайском полуострове», - отмечается в отчете.

Банк указал, что средний доход от каждого туриста в Египте за последние три года превысил 1000 долларов. Это означает, что возможность возвращения российского туризма к уровню до 2015 года, который превышал 3 миллиона туристов в год, приведет к получению египетской туриндустрией дополнительных 3 миллиарда долларов в год.

Это также значительно повышает перспективы роста ВВП Египта, учитывая, что экономика сильно зависит от индустрии туризма. По данным Государственной информационной службы (SIS) Египта, в турбизнес предоставляет каждое седьмое рабочее место в стране.

Вместе с тем, Goldman Sachs указал на неопределенность относительно сроков возвращения российских туристов. Это будет зависеть от ситуации с пандемией пандемией и скоростью вакцинации в России и Египте.