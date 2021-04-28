Европарламент пригрозил отключить Россию от SWIFT и ограничить импорт нефти и газа

В Европейский парламент внесена резолюция, которая предлагает отключить Россию от системы платежей SWIFT и отказаться от российских нефти и газа «в случае продолжения агрессии на Украине», сообщает «РИА Новости».

«Европарламент подчеркивает, что в случае, если военное наращивание в будущем перерастет во вторжение на Украину со стороны России, ЕС должен дать понять, что цена такого действия будет серьезной: в подобных обстоятельствах импорт нефти и газа должен немедленно прекратиться, Россия должна быть отключена от системы платежей SWIFT, все активы в ЕС близких к российским властям олигархов и их семей необходимо заморозить, визы должны быть отменены», – говорится в проекте резолюции.

Кроме того, Европарламент призвал остановить строительство газопровода «Северный поток – 2».

При этом резолюции Европарламента по международным вопросам не носят обязательного к исполнению характера.