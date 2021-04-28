Заседание ФРС: решит ли Пауэлл повторить судьбу Бернанке?

Фондовые индексы в США добрались до новых высот, но никаких особых идей у рынка сейчас нет. Волатильность опустилась до крайне низких уровней — инвесторы просто не знают, как им себя вести. Им нужна ясность, будет ли Федрезерв пересматривать свою политику в обозримом будущем, или же все останется как есть.

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Главный вопрос, который волнует буквально всех — когда центробанк США начнет сокращать программу количественного смягчения? В том, что это рано или поздно произойдет, сомнений ни у кого нет. Все же в 2020 году были развернуты беспрецедентные меры финансовой поддержки, и бесконечно это продолжаться не может.

Главная угроза — это неконтролируемый рост инфляции. И хотя председатель Федрезерва Джером Пауэлл неоднократно говорил, что всплеск инфляции может быть временным, и регулятор готов потерпеть, даже если рост потребительских цен выйдет за пределы целевого уровня в 2%. Однако он не может не обращать внимание на объективные вещи.

Индекс сельскохозяйственных товаров, рассчитываемый Bloomberg, достиг максимума за 9 лет. Фьючерсы на основные товары, такие как кукуруза, пшеница и другие, торгуются на максимумах за 7-8 лет. И на данный момент Федрезерв продолжает своей политикой поощрять взрывной рост инфляции.

Инфляция затрагивает не только продовольствие. По данным Case-Shiller, цены на жилье в США росли в феврале в годовом исчислении 8-й месяц подряд, поднявшись на 11,94%.

Во всех крупных городах наблюдается рост цен на жилье, многократно превышающий таргет ФРС по инфляции. Даже в тех регионах, где обычно цены ниже, дома дорожают в четыре раза быстрее.

Именно поэтому ожидания от текущего заседания усиливаются. Банкиры и информационные агентства проводят опросы, когда же Пауэлл начнет постепенное сворачивание QE, так называемый tapering. Большинство экспертов ожидают, что это случится в IV квартале, однако речь идет о фактическом начале процесса, но рынок еще нужно подготовить к этому.

Любопытный момент заключается в том, что Бен Бернанке, в свое время возглавлявший ФРС, примерно в это же время года — в мае 2013 года анонсировал о скорое начало tapering . А в январе 2014 года его полномочия истекли, и он покинул свой пост.

Полномочия Пауэлла также истекают в начале следующего года, так что он вполне может повторить судьбу Бернанке — объявить о постепенном сворачивании стимулов и оставить эти заботы следующему председателю.

Правда, примерно 75% опрошенных Bloomberg экспертов ожидает, что президент США Джо Байден оставит Пауэлла во главе американского регулятора.

Стоит отметить, что само по себе объявление о сворачивании стимулов, даже если оно будет сделано сегодня, вовсе не означает, что на рынках начнется сильный спад. Участники просто начнут готовиться к будущим изменениям и менять структуру своих портфелей. Возможно, будут какие-то локальные колебания, но не более того.

Пока же финансовый рынок не видит перед собой никаких препятствий. Как известно, главная движущая сила цен на финансовые активы — это стоимость и доступность денег. И с этим вопросом с момента запуска в прошлом году рекордных по своим масштабам стимулов никаких сложностей не возникает.