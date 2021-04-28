Зеленский предложил Путину встретиться в Ватикане

Президент Украины Владимир Зеленский предложил провести встречу с президентом России Владимиром Путиным в Ватикане, сообщает «Интерфакс».

«Ватикан – действительно идеальное место для диалога о мире... это глобальный моральный авторитет, который всегда эффективно выполняет роль посредника, поскольку является беспристрастным и вызывает доверие всех участников конфликта», – сказал Зеленский в интервью газете La Repubblica.

20 апреля президент Украины Владимир Зеленский разместил в Telegram видеообращение о ситуации в Донбассе, в котором предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в любой точке Донбасса. «Господин Путин! Я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война», – сказал Зеленский.

22 апреля президент России Владимир Путин заявил о готовности обсудить с украинским президентом Владимиром Зеленским двусторонние отношения в Москве, в любое удобное для него время. Однако для решения проблемы Донбасса руководству Украины нужно общаться с ДНР и ЛНР, а уже потом с Россией, отметил Путин.

«Что касается предложения украинского руководства и президента Зеленского – хотел бы сказать следующее. В последнее время действующее руководство Украины предприняло очень много шагов, разрушающих российско-украинское отношение. Это касается ряда проблем в двухсторонних отношениях напрямую. Это касается отношения к Русской православной церкви и ее разрушения по сути, попытки ее разрушения. Это касается отношения к русскому языку и к русскоговорящим гражданам Украины, и к российским гражданам, проживающим на Украине. Очень много было шагов направленных на разрушение наших отношений, о чем мы, безусловно, можем только сожалеть.

Но если президент Зеленский хочет начать восстановление этих отношений, мы будем это только приветствовать. Возникает вопрос – мы что хотим обсуждать на этой встрече? Если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то тогда в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями республик ЛНР и ДНР, а уже потом решать проблемы с представителями третьих стран, которой в данном случае является Россия. Это первое. А второе, если речь идет о развитии двухсторонних отношений, то пожалуйста, мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время», – сказал Путин.