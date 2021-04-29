9 мая МХАТ им. М. Горького приглашает всех москвичей присоединиться к празднику День Победы

Художественный руководитель МХАТ им. М. Горького Эдуард Бояков:

Участие МХАТ в войне - это уникальная история: достаточно посмотреть у служебного входа на мраморную мемориальную табличку с фамилиями мхатовцев-солдат и на те свидетельства, которые мы нашли за последние месяцы. Например, недавно мы обнаружили, что в МХАТ во время войны была создана специальная лаборатория, которая занималась театральными постановками. Все эти документы достойны отдельного сюжета, к которому мы обязательно вернемся.

В прошлом году из-за пандемии мы не вышли с «Бессмертным полком», но сделали виртуальную акцию «Театральный батальон», которую поддержали 90 театров из 56 городов - своими историями о близких родственниках, воевавших в Великой Отечественной войне. В этом году МХАТ им. М. Горького ко Дню Победы придумал большую программу. Будет и народная акция «Победный хор», в который вольются наши артисты. Будет песочный спектакль о войне. Будет оркестр Росгвардии, наш давний партнер. Будет полевая кухня. Завершим мы этот день спектаклем «Бессмертные строки».

«Победный хор», 12.00-13.30. Каждый год 9 мая, перед шествием «Бессмертного полка», этот известный московский флешмоб собирает до 1000 человек самого разного возраста и статуса: студенты, пенсионеры, артисты, певчие московских храмов и монастырей. Москвичи приходят целыми семьями, приводят бабушек и внуков (самой старшей участнице хора – 93 года). Последние годы для участия в «Победном хоре» люди приезжают из других городов России и из-за рубежа. Акция собирает много детей и молодежи, что имеет колоссальный наглядный воспитательный эффект в деле сохранения исторической памяти у тех, кого мы оставим после себя. Народная акция «Победный хор» впервые была проведена в 2016 году у стен Большого театра, как спонтанный флешмоб, родившийся в соцсетях. Потом акция проходила на Сретенском бульваре, на Поклонной горе, на улице Дмитровка. И вот теперь «Победный хор» приходит в МХАТ им. М. Горького: в нем примут участие артисты театра.

Московский регент, преподаватель, писатель и организатор акции Ульяна Меньшикова:

7 лет назад я преподавала в одном крупном ВУЗе и организовала там хор. Меня потрясло, что замечательные, умнейшие ребята, владеющие иностранными языками, прекрасно пели англоязычный материал, но не знали, что такое романс, народная песня и советская классика. Дети не были знакомы с хоровой певческой культурой, хотя более поющего человека, чем русского, найти сложно. Однажды мы говорили о 9 мая, я спросила их: собираются ли они семьями в этот день за столом, поют ли военные песни? Казалось бы, всего два поколения отделяют этих детей от той войны, но они не знают песен Победы. Я тогда выбрала им «Журавли» и «На безымянной высоте»: когда они, 17 человек, запели, а не запеть эти песни, написанные прекрасными мелодистами, невозможно, я увидела, что дети плачут. Я не показывала им военную хронику, не рассказывала об ужасах войны – достаточно было хороших стихов и прекрасной музыки, чтобы проняло с первого раза. Именно тогда по соцсетям прокатились музыкальные флешмобы: в ДНР шли военные действия, а люди записывали флешмобы, где пели «Смуглянку», «Катюшу». Тогда я регенстовала в Иверском храме, и подумала, что смогу тоже сделать нечто подобное. Но не флешмоб, а акцию, в которой примут участие непрофессиональные музыканты. Я кинула клич в соцсетях. И люди очень быстро и горячо отозвались. Меня потрясло, что москвичи пришли на первую же акцию целыми семьями. Русский народ поющий, он изголодался по родной песне. Я очень рада, что эта акция дает кусочек настоящей русской певческой культуры, которая последние годы уходит в забвение. Но традиция пения не должна прерываться: придет время, люди потянутся к своим корням. Вырастут дети, которые будут помнить, как они приходили в этот знаменательный день со своими родителями петь советские военные песни. Именно эти дети станут хранителями нашей русской традиции. Если она прервется, если эти песни забудут, забудут и свою корневую культуру, забудут себя.

«Театр на песке»

13:00. МХАТ им. М. Горького и театр «На песке» приглашают на премьеру спектакля «Помню», созданного по воспоминаниям Анатолия Антоновича Скринникова. Спектакль учит тому, что сложные времена можно пережить, воспитать в себе силу духа и вынести из них все самое ценное для будущих поколений. Его уникальность и ценность – в документальной подаче: создатели спектакля стремились сохранить прямую речь очевидца событий – рассказчика. А песок, как материал вечный и живой, помогает нам воспроизводить картины событий.

«Бессмертные строки»

19.00. Вечером МХАТ им. М. Горького покажет спектакль «Бессмертные строки», в котором прозвучат стихи поэтов, прошедших войну или оставшихся в ней навечно. Так МХАТ поминает своих духовных наставников не только хроникой и стихами, а целым поэтическим спектаклем. В постановке участвует ансамбль «Джанго» во главе с Алексеем Поддубным, известный по саундтрекам к фильмам «Бой с тенью», «Беглянки», сериалам «Солдаты», «Последняя репродукция», «Беглец». В живом исполнении «Джанго» прозвучат самые любимые народом военные песни.

Художественный руководитель МХАТ им. М. Горького Эдуард Бояков:

Мы не просто читаем стихи поэтов, мы говорим о поэтах, читая их стихи. Это наше большое и полноценное высказывание от имени театра и про людей театра: мы помним каждого из 20 миллионов погибших, мы называем поименно всех актеров МХАТ, ушедших на фронт, мы читаем живые и ценные свидетельства страшной войны поэтическими строками. «Бессмертные строки» - не мемориальный спектакль по специальному поводу, это полноценная постановка, которую мы будем играть и 9 мая, и 22 июня, которую мы скоро повезем в Сирию и на гастроли по российским городам.

Перед спектаклем с балкона МХАТ им. М. Горького для всех москвичей сыграет оркестр Росгвардии, а на ступенях театра будет работать полевая кухня.