Акции дня: бумаги «Яндекса» в лидерах

Лучше рынка торговались акции IT-компании «Яндекс» по итогам дневной сессии на Мосбирже в четверг, 29 апреля. За день бумаги подорожали на +3,01% до 4980,4 рублей за акцию.

Интерес трейдеров к бумагам возник на фоне публикации отчета компании за первый квартал 2021 года и решения о покупке банка «Акрополь». В первом квартале консолидированная выручка компании составила 73,1 млрд рублей, что на 39% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Причем нерекламная выручка впервые превысила рекламную. Что касается покупки банка -в результате сделки «Яндекс» получит все финансовые лицензии, что позволит компании предоставлять весь спектр банковских услуг для развития будущих финансовых сервисов.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал на -0,20% до 3571,05 пунктов. Индекс РТС вырос на +0,11% до 1510,72 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:01 мск составила 67,69 долларов за баррель (+1,36%). Российская валюта укреплялась – 74,47 рублей за доллар.