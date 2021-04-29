Америка готова поменять штатное расписание

Уже до конца года в США могут появиться ещё два штата: Вашингтон, Содружество Дугласа (борца за права чернокожих Фредерика Дугласа добавили, чтобы не путать со штатом Вашингтон на северо-западе страны) и Пуэрто-Рико. С таким оптимистическим прогнозом выступают сторонники двух законопроектов, которые рассматриваются в конгрессе. В числе оптимистов — член Палаты представителей Даррен Сото. Именно этот конгрессмен пуэрториканского происхождения внес в марте на рассмотрение своих коллег законопроект о придании его исторической родине статуса штата.

Идея включить, наконец, остров, свыше ста лет находящийся под американским контролем, в состав страны, мягко говоря, не нова. Нынешний статус Пуэрто-Рико не нравится давно и очень многим. Остров считается ассоциированным членом США. Его жители имеют американское гражданство, но не могут избирать президента, а их единственный представитель в конгрессе имеет ограниченные права. Получается — ни государство, ни штат, а что-то среднее.

Покончить с этой ситуацией пуэрториканцы пытались неоднократно. Только за время правления Дональда Трампа прошли два референдума о предоставлении острову статуса штата — в 2017 и 2020 годах. Оба раза пуэрториканцы высказались «за», но всё закончилось ничем. Конгрессмен Александрия Окасио-Кортес, борющаяся за права всех и вся, в том числе, латиноамериканцев, произнесла пламенную речь. Минюст попенял на низкую явку (пуэрториканцам действительно уже поднадоело объяснять, что они хотят быть полноценными гражданами США) и на этом все завершилось. Против идеи увеличить число штатов за счет острова в Карибском море выступил сам Трамп. Пуэрториканцам это было тем более обидно, что Трамп, как известно, всерьез предложил присоединить к Америке Гренландию и гренландцев, никогда не проявлявших и тени желания стать американцами. Впрочем, что касается Пуэрто-Рико, то тут резоны у Трампа были сугубо экономические: финансы острова находятся в ужасном состоянии, и он не счет разумным вешать долги островитян на американского налогоплательщика.

Однако со сменой первого лица в Белом доме ситуация может измениться. Джо Байдена перспектива платить за Пуэрто-Рико не пугает — ведь новый штат — это два новых сенатора и дополнительные избиратели. И настроены они поддерживать демократов, а не республиканцев. Последние традиционно выступают с неприятными напоминаниями, что, прежде чем мечтать о вступлении в США, острову нужно разобраться с финансами. Но как с ими разберешься, если Пуэрто-Рико, за исключением своего странного статуса, оставшегося со времен, когда остров был отвоеван у Испании, — типичное государство Карибского региона? Да, промышленность здесь чуть более развита, но в остальном всё, как у соседей, чей бюджет пополняют туризм, сельское хозяйство и переводы от родственников, временно или постоянно проживающих в США. Добавьте к этому проблемы в виде относительно высокой преступности и низкой инвестиционной привлекательности, не слишком грамотную финансовую политику и, как следствие, большие долги.

И вот в этом месяце сторонники присоединения острова к США воспряли духом. Палата представителей, где большинство составляют демократы, проголосовала за законопроект о придании статуса штата столичному округу Колумбия. Резоны у однопартийцев Байдена все те же, что и в случае с Пуэрто-Рико: почти половину населения Вашингтона составляют чернокожие, которые поддерживают демократов. Такое подспорье в преддверие довыборов в сенат, которые предстоят уже в следующем году, партии очень пригодится.

Попытка предоставить округу Колумбия статус штата, кстати, предпринималась и при Трампе. На местном референдуме в 2016 году подавляющее большинство местных жителей проголосовало за изменение статуса столичного региона. В июне 2020 года, в разгар избирательной кампании и протестов защитников прав чернокожих, Палата представителей, где у демократов было большинство, так же, как и сейчас, тоже высказалась «за». Но законопроект зарубили на уровне сената — большинство в верхней палате было у республиканцев, и они вовсе не горели желанием добавлять голоса.

Теперь ситуация иная. В сенате — равенство (у каждой партии — по пятьдесят мест) и решающий голос, согласно американскому законодательству, будет принадлежать вице-президенту Камале Харрис. Правда, для того чтобы законопроект о создании нового штата был одобрен, потребуется не пятьдесят, а шестьдесят голосов. Но преимущество, которое сегодня есть у демократов, открывает им возможность для торга — тем более, что на электоральном фронте в США предстоят большие перемены: летом избирательные округа будут приведены в соответствие с результатами переписи 2020 года. Число членов Палаты представителей определяется численностью населения в том, или ином штате. Каждая из партий по итогам переписи что-то потеряет, что-то приобретет.

Не стоит забывать и о том, что в рядах республиканцев по-прежнему нет единства. Далеко не все из них согласны с тем, что их лидером остается Трамп. А значит, у демократов есть возможность приобрести союзников в лагере красных. Если их удастся найти, мечта пуэрториканцев, наконец, исполнится, а демократы ещё больше упрочат свои позиции во власти.