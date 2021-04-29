Экономика, Россия и Китай: о чем говорил Байден в Конгрессе

В преддверии окончания первых 100 дней пребывания на посту президента Джозеф Байден выступил со своим первым посланием законодателям перед обеими палатами Конгресса США.

«Америка готова для взлета!»- провозгласил президент Байден, выступая перед конгрессменами и сенаторами. Он явно намекал на мощный рывок американской экономики, который, надеются в Белом доме, произойдет благодаря экономической программе новой администрации.

Послание президента из-за пандемии сильно отличалось от посланий предыдущих президентов. Все слушатели, а их было намного меньше, чем обычно, сидели в масках. Отсутствовали и приглашенные гости. Отсюда и не такие громкие, как всегда, аплодисменты.

Кроме этого, впервые в истории США главные должностные лица Америки, за исключением самого президента: вице-президент и спикер Палаты представителей оказались женщинами.

Впервые выступая в Конгрессе в качестве главы государства, Джо Байден рассказал о борьбе с пандемией, немного остановился на внешней политике, но основное внимание уделил экономике и предложенных им и его помощниками программам помощи объемом в триллионы долларов.

«Америка начала движение,- заявил он в речи, продолжавшейся немногим более часа.- Она продвигается вперед, и мы не можем уже остановиться. Мы должны победить в соревновании с Китаем и другими странами планеты».

Джо Байден рассказал об «Американском семейном плане» поддержки семьи, который предполагается финансировать из денег, полученных в результате повышения налогов с богатых американцев. Верхняя ставка подоходного налога, к примеру, повышается с 37 до 39,6%. Повышение налогов затронет домохозяйства с годовым доходом выше 1 млн долларов.

«Семейный план» включает в себя расходы на поддержку семьи в размере 1 трлн долларов в течение 10 лет и снижение налогов с американцев на сумму 800 млрд долларов. В основном речь идет о продлении всевозможных льгот, принятых в этом году в связи с пандемией.

Байден предлагает ввести обязательную программу обучения для 3-4 летних детей, а также бесплатное обучение в колледжах в течение двух лет для всех американцев.

Кроме этого, президент Байден подробно остановился на программе модернизации инфраструктуры объемом в 2,4 трлн долларов. Огромные расходы, по его словам, необходимы не только для того, чтобы вывести экономику из пандемического кризиса, но и для помощи американцам, жизнь которых во время пандемии претерпела серьезные негативные изменения.

Аплодисменты после выступления президента были значительно тише обычных не только по причине неполного зала, но и потому что республиканцы встретили как программы помощи Байдена, так и его речь в Конгрессе в штыки. Выступая с ответным словом, сенатор республиканец от Южной Каролины Тим Скотт, кстати, единственный темнокожий сенатор среди республиканцев в Сенате, и, не исключено, кандидат на президентских выборах 2024 года, назвал предложения президента «либеральным список желаний» и «правительственной ерундой». Он также обвинил Байдена в том, что тот не выполнил обещания сплотить нацию.

Что касается внешней политики, то Джо Байден признал напряженные отношения с Россией и Китаем, но подчеркнул, что США будут искать возможности для сотрудничества с Москвой и Пекином по вопросам, представляющим взаимный интерес.

При этом новая администрация уже показала, как она это будет делать. Сначала Джо Байден ответил утвердительно на вопрос журналистов о том, считает ли он российского лидера Владимира Путина «убийцей»", а затем буквально на следующий день Белый дом ввел против России новые санкции.

Такая же политика проводится и в отношении Пекина. Байден сообщил Председателю КНР Си Цзиньпину, что Америке не нужен конфликт с Поднебесной, но тут же добавил, что Китай нарушает права человека и правила торговли и будет за это наказан.

По словам президента Байдена, Вашингтон будет проводить скоординированную с союзниками политику в отношениях с Ираном и Северной Кореей, которую сам же охарактеризовал как «дипломатия и сдерживание». Кроме этого, он объяснил причины вывода американских войск из Афганистана к 11 сентября.

Теперь, после официального представления планов Белого дома, их ждет обсуждение в Конгрессе. Если республиканцы выступят против, что очень вероятно, то демократам, скорее всего, придется прибегнуть к помощи так называемого бюджетного маневра, позволяющего принимать важные решения при помощи простого большинства.

Сам президент намерен отправиться в своего рода турне по стране, чтобы объяснить американцам свои идеи и предложения. На следующий день после выступления в Конгрессе, состоявшегося в 9 часов вечера среды, он уже выступит в Атланте, а в пятницу отправится в Филадельфию.