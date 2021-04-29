Базель крепнет, клиенты жалуются

Банковский сектор вполне готов в полном объеме признавать потери, связанные с дефолтами и реструктуризациями прошлого года. По крайней мере, так считают в Банке России. Этот и другие важные для российских банкиров вопросы обсуждались 27 апреля на XVIII ежегодной конференции «Регулирование деятельности кредитных организаций банком России». Эта традиционная конференция Ассоциации российских банков (АРБ) в этом году она прошла в дистанционном формате.

Перед конференцией АРБ собирает актуальные вопросы от банков — членов организации и направляет их в Банк России. В свою очередь, руководство ЦБ ориентируется на эти вопросы при подготовке своих докладов. Плюс, в ходе самой встречи банкиры также могут напрямую задавать дополнительные вопросы.

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Директор Департамента банковского регулирования Банка России Алексей Лобанов заявил, что основная помощь, которую ЦБ оказывал банкам в прошлом году, свою роль сыграла — а именно, потери банковского сектора, связанные с дефолтами и реструктуризациями, были распределены во времени. «В этом году приходит время, чтобы их признавать в полном объеме, к чему банковский сектор, судя по показателям рентабельности в прошлом году, должен быть вполне готов», — предполагает Алексей Лобанов.

Также он напомнил, что в конце прошлого года Базельский комитет по банковскому надзору заявил о завершении реформирования банковского регулирования (Базель III). Это означает, что разработка новых стандартов в ближайшее время не планируется, дальше будет только анализ уязвимостей стандартов и рекомендаций и их последовательное внедрение. Впрочем, поиск путей регулирования новых рисков, связанных с цифровой экономикой (криптовалюты, киберриски) продолжится.

Из последних базельских нововведений в России директор департамента банковского регулирования отметил положение 754-П «Об определении банками с универсальной лицензией величины кредитного риска по производным финансовым инструментам». Этот стандарт вступает в силу с 1 октября 2021 года. В ЕС он уже вступил в силу, а США перейдут на него вскоре после нас. «С этого момента наши банки будут должны иметь примерно на 30-40% больше капитала для покрытия рисков с такими инструментами, <чем ранее>», — рассказал Алексей Лобанов.

Следующий шаг ЦБ — обсуждение стандартизированного подхода к оценке кредитного риска по необеспеченным розничным кредитам. При соблюдении определенных условий коэффициент риска по потребительским кредитам может быть снижен со 100% до 90%, а по кредитным картам до 45%. Напомним, что чем меньше коэффициент риска — тем меньше капитала требуется банку для обеспечения кредита. В этом же пакете обсуждается новый подход к оценке кредитного риска по кредитам субъектам РФ и муниципальным образованиям в зависимости от уровня их долговой устойчивости.

Но и это далеко не полный список предстоящих в этом году изменений в банковском регулировании. В частности, отвечая на вопросы банкиров, Алексей Лобанов сообщил, что ЦБ не планирует в своих документах вводить единую модель оценки заемщиков и не собирается забрать себе функционал банков по оценке кредитного риска. Также он подтвердил, что резервы, которые банки создают по МСФО 9, и резервы, которые формируются по положению 590-П, продолжат существовать параллельно, но не исключил, что в будущем сближение стандартов возможно. Еще ЦБ готовит консультативный доклад о том, как на данном этапе видится возможность совмещения разных видов деятельности (банковская, брокерская, страховая, и т.д.). Возможно, в него войдут и вопросы, связанные с экосистемами.

Помимо основного доклада, на мероприятии обсуждалось большое количество как чисто технических, так и общих вопросов, касающихся банковской деятельности. Например, заместитель руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Елена Ненахова рассказала, что в 2020 году количество жалоб на кредитные организации выросло на 35,2%. Самая значительная часть жалоб связаны с потребительскими кредитами (рост 40%). Она также рассказала о новом законопроекте, который вызвал много вопросов у банкиров. Новый законопроект предусматривает одинаковые для всех финансовых организаций сроки и формы ответов на жалобы потребителей. Банк России считает, что новый стандарт будет способствовать защите интересов потребителей финансовых услуг.