Бессмертные строки

МХАТ не просто читает стихи поэтов, МХАТ говорит о поэтах, читая их стихи. Это большое и полноценное высказывание от имени театра и про людей театра: «Мы помним каждого из 20 миллионов погибших, мы называем поименно всех актеров МХАТ, ушедших на фронт, мы читаем живые и ценные свидетельства страшной войны поэтическими строками» - так МХАТ поминает своих учителей и духовных наставников. И лучше тех свидетелей, кто сказал о войне, никто уже не скажет: «Дай-ка лучше согрею ладони я//Над дымящейся кровью твоей» или «Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне».

В постановке участвует ансамбль «Джанго» во главе с Алексеем Поддубным, известный по саундтрекам к фильмам «Бой с тенью», «Беглянки», сериалам «Солдаты», «Последняя репродукция», «Беглец». В живом исполнении «Джанго» прозвучат самые любимые военные песни.

Начало в 19.00.

ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА

Режиссёр – Сергей Глазков, Валентин Клементьев

Линейный продюсер – Кирилл Мосунов

Артисты МХАТ им. М.Горького – Эдуард Бояков, Сергей Габриэлян, Валентин Клементьев, Михаил Кабанов, Максим Дахненко, Татьяна Шалковская, Кристина Пробст, Роман Титов