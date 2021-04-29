bioniq и Pro Trener объявляют о стратегическом сотрудничестве в сфере профилактики здоровья жителей Москвы

Основываясь на общих ценностях, компании договорились о долгосрочном сотрудничестве с целью популяризации идей заботы о себе и внимательного отношения к состоянию своего здоровья.
Эксперты Pro Trener создали 21-дневную авторскую программу Slim.21 Gold, в которую входит:
- 15 тренировок;
- консультации нутрициолога;
- программа питания
- круглосуточный healthy-консьерж.
Антон Феоктистов - сооснователь Pro Trener:
“От нашего партнерства жду ещё более высокого сервиса для наших клиентов. Я верю, что такое сотрудничество Pro Trener и Bioniq приведёт к более быстрым и точным достижениям целей наших клиентов”.
Благодаря партнерству, в программу включен полный чекап для клиентов от bioniq. Это обследование bioniq BALANCE test, основанное на биохимическом анализе крови по 28 ключевым показателям.
Программа позволяет получить комплексные данные о состоянии здоровья человека. На их основе эксперты составят индивидуальные рекомендации по всем инструментам для улучшения физической формы и здоровья:
- тренировочная программа;
- комплекс необходимых витаминов и минералов;
- среднесуточная норма калорий;
- план питания;
- своевременная корректировка физической нагрузки без вреда для здоровья.
Клиенты компании Pro Trener также получат особые условия на услуги и продукцию bioniq.
Андрей Жуков - сооснователь Pro Trener:
“Данное партнерство позволит приобщить большее количество людей к спорту и здоровому образу жизни. Я искренне рад, что мы идем вместе к достижению целей и улучшению уровня жизни наших клиентов”.
Объединение персонального подхода Pro Trener и технологий bioniq - гарантия повышения эффективности от занятий фитнесом.