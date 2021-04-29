bioniq и Pro Trener объявляют о стратегическом сотрудничестве в сфере профилактики здоровья жителей Москвы

Основываясь на общих ценностях, компании договорились о долгосрочном сотрудничестве с целью популяризации идей заботы о себе и внимательного отношения к состоянию своего здоровья.

Эксперты Pro Trener создали 21-дневную авторскую программу Slim.21 Gold, в которую входит:

15 тренировок;

консультации нутрициолога;

программа питания

круглосуточный healthy-консьерж.

Антон Феоктистов - сооснователь Pro Trener:

“От нашего партнерства жду ещё более высокого сервиса для наших клиентов. Я верю, что такое сотрудничество Pro Trener и Bioniq приведёт к более быстрым и точным достижениям целей наших клиентов”.

Благодаря партнерству, в программу включен полный чекап для клиентов от bioniq. Это обследование bioniq BALANCE test, основанное на биохимическом анализе крови по 28 ключевым показателям.

Программа позволяет получить комплексные данные о состоянии здоровья человека. На их основе эксперты составят индивидуальные рекомендации по всем инструментам для улучшения физической формы и здоровья:

тренировочная программа;

комплекс необходимых витаминов и минералов;

среднесуточная норма калорий;

план питания;

своевременная корректировка физической нагрузки без вреда для здоровья.

Клиенты компании Pro Trener также получат особые условия на услуги и продукцию bioniq.

Андрей Жуков - сооснователь Pro Trener:

“Данное партнерство позволит приобщить большее количество людей к спорту и здоровому образу жизни. Я искренне рад, что мы идем вместе к достижению целей и улучшению уровня жизни наших клиентов”.

Объединение персонального подхода Pro Trener и технологий bioniq - гарантия повышения эффективности от занятий фитнесом.