Более 565 тысяч самозанятых зарегистрированы в Москве – заммэра Ефимов

В Москве число самозанятых на 1 апреля 2021 года достигло 565,2 тысячи человек, что составляет 27% от общего числа всех самозанятых, зарегистрированных на территории России. С начала этого года статус самозанятых в столице получили 86 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений со ссылкой на заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

«Популярность режима самозанятых среди москвичей продолжает расти, ежемесячно этот статус получают более 25 тысяч человек. В бюджет Москвы в январе-марте 2021 года поступило 876,1 млн рублей налога на профессиональный доход, что в 2,6 раза больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года», - отметил заммэра.

Суммарный доход, полученный столичными самозанятыми с начала 2019 года, когда в Москве начал действовать специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», превысил к 1 апреля 2021 года 157 млрд рублей – 45% от суммарного дохода, полученного всеми самозанятыми в РФ. В свою очередь, средний размер чека самозанятых составил 2063 рубля, увеличившись по сравнению с началом 2021 года на 8%, отметил министр Правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Кроме того, в Москве самозанятые активно участвуют в госзакупках малого объема на Портале поставщиков. Как пояснили в департаменте информационных технологий города Москвы, самозанятые наравне с другими представителями бизнеса могут отслеживать закупки, получать уведомления и вести электронный документооборот в личном кабинете Портала. Для них введена полезная функция, позволяющая контролировать объем денежных поступлений. Благодаря новой функции при приближении суммы к допустимому лимиту годового дохода в 2,4 млн рублей предприниматель получит соответствующее уведомление, что поможет ему сохранить налоговый статус самозанятого. Если его прибыль превысит указанное значение, ему будет необходимо перейти на другой налоговый режим.